Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
30/10/2025 03:38 GMT+7

Tin tức Xây dựng đề án cải cách tiền lương; Đà Nẵng thiệt hại nặng nề, vượt đỉnh lũ năm 1964; Mỹ sẵn sàng 'quyết chiến' với Trung Quốc về đất hiếm... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.10.2025.

Xây dựng đề án cải cách tiền lương

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành thời gian cả ngày 29.10 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề phát sinh liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2025 - Ảnh 1.

Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

ẢNH: TTXVN

Đà Nẵng thiệt hại nặng nề, vượt đỉnh lũ năm 1964

Trong ngày 29.10, mưa lớn tiếp tục trút xuống TP.Đà Nẵng. Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ nhận định, đỉnh lũ tại nhiều nơi ở khu vực Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) cao hơn cả trận lụt lịch sử năm Giáp Thìn 1964.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2025 - Ảnh 2.

Cầu Ca Da ở xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng) gãy đôi vì sạt lở

ẢNH: NGỌC THƠM

Mỹ sẵn sàng "quyết chiến" với Trung Quốc về đất hiếm

Chỉ trong thời gian ngắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt nhiều thỏa thuận để tăng cường tự chủ về đất hiếm vốn đang chịu sự chi phối lớn từ Trung Quốc.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.10.2025 - Ảnh 3.

Một cơ sở khai thác đất hiếm ở Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.10.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.10.2025

Tin tức Lũ lịch sử, sạt lở tiếp tục bủa vây miền Trung; Những liệt sĩ không quân trực thăng phương Nam: Hy sinh sau ngày thống nhất; Dẹp loạn 'nhạc rác': Sự lệch chuẩn nguy hiểm… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.10.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.10.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên cải cách tiền lương Đất hiếm Báo Thanh Niên lũ lụt Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận