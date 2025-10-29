Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
29/10/2025 03:48 GMT+7

Tin tức Lũ lịch sử, sạt lở tiếp tục bủa vây miền Trung; Những liệt sĩ không quân trực thăng phương Nam: Hy sinh sau ngày thống nhất; Dẹp loạn 'nhạc rác': Sự lệch chuẩn nguy hiểm… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.10.2025.

Lũ lịch sử, sạt lở tiếp tục bủa vây miền Trung

- Ảnh 1.

Các lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 5 căng mình ứng cứu người dân vùng ngập lụt ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC HÂN

Nước sông đang lên chậm ở TP.Đà Nẵng, nước rút chậm nhưng còn ở mức cao tại TP.Huế, sạt lở liên tiếp dọc vùng núi..., các tỉnh thành miền Trung vẫn đang oằn mình trong đợt mưa lũ lịch sử.

Những liệt sĩ không quân trực thăng phương Nam: Hy sinh sau ngày thống nhất

- Ảnh 2.

Tổ bay trực thăng UH-1 số hiệu 402 bàn phương án chiến đấu đánh trả quân Polpot xâm lược, bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978

ẢNH: T.L

Trong lịch sử 50 năm kể từ khi thành lập, đã có 18 phi công - chiến sĩ của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) hy sinh vì đất nước. Tâm nguyện bao lâu nay của gia đình và các thế hệ bộ đội trung đoàn là dựng một nhà bia ghi danh những người đã ngã xuống, sắp thành hiện thực nhờ sự chung tay góp sức của bạn đọc Báo Thanh Niên.

Dẹp loạn "nhạc rác": Sự lệch chuẩn nguy hiểm

- Ảnh 3.

Trong danh sách bài hát bị “điểm tên”, một số sản phẩm như Sự nghiệp chướng của Pháo thu hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng, từ đó đặt ra nhiều lo ngại

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Các sản phẩm âm nhạc độc hại lâu nay vẫn len lỏi trong đời sống văn hóa, gieo rắc những hậu quả khôn lường cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

