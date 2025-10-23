TP.HCM có tour cột mốc biên giới, gặp các chiến sĩ biên phòng

Sáng 23.10, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị lữ hành chính thức ra mắt tour "Tự hào những dấu ấn vùng biên". Đây cũng là sản phẩm du lịch đầu tiên của thành phố lấy các cột mốc biên giới làm điểm đến trung tâm.

Hoạt động nằm trong chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời mở ra loại hình du lịch về nguồn gắn với biên giới quốc gia.

Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm, đưa du khách xuất phát từ TP.HCM đến Đồng Tháp và An Giang. Hai địa phương này sở hữu nhiều cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tại Đồng Tháp, đoàn tham quan cột mốc 232 (Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà), cột mốc 235 (Mộc Rá) và cột mốc 240 (Cửa khẩu quốc tế Thường Phước) - những vị trí quan trọng đánh dấu đường biên của Tổ quốc ở vùng Tây Nam.

Tour du lịch vùng biên khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho du khách ẢNH: NVCC

Sang An Giang, hành trình tiếp nối với cột mốc 275 (Tịnh Biên), cột mốc 301 (Giang Thành) và cột mốc 313 - 314 (Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên), nơi dòng sông Hậu uốn lượn ôm trọn đường biên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa khung cảnh biên cương.

Bên cạnh việc thăm cột mốc, du khách còn được trải nghiệm văn hóa bản địa qua chợ Tịnh Biên, làng nghề của đồng bào Chăm, lăng Mạc Cửu ở Hà Tiên, thưởng thức đặc sản địa phương, giao lưu với chiến sĩ biên phòng và tìm hiểu đời sống của người dân vùng biên giới.

Chợ Tịnh Biên - khu chợ đầu mối nằm ở vùng tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia ẢNH: CTV

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: "Tour 'Tự hào những dấu ấn vùng biên' là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ".

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cùng các công ty lữ hành có chuyến đi kéo dài 3 ngày để xây dựng sản phẩm du lịch vùng biên giới một cách chỉn chu, ý nghĩa và hấp dẫn

Theo đại diện Sở Du lịch TP.HCM, việc ra mắt "tour cột mốc" nằm trong chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy du lịch nội địa theo hướng bền vững và mang chiều sâu văn hóa.

Các địa phương cùng thống nhất tăng cường đầu tư hạ tầng, bến bãi, điểm dừng chân tại khu vực biên giới; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp lữ hành xây dựng sản phẩm trải nghiệm, đưa học sinh sinh viên và kiều bào về thăm quê hương, tìm hiểu chủ quyền dân tộc.

Du khách được gặp gỡ cán bộ chiến sĩ biên phòng

Trong khuôn khổ tour, du khách sẽ được nghe các chiến sĩ biên phòng chia sẻ về nhiệm vụ bảo vệ cột mốc, tuần tra đường biên và cuộc sống giữa vùng sông nước. Đây không chỉ là những câu chuyện nghề, mà còn là bài học thực tế về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.



