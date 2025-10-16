Doanh nghiệp du lịch TP.HCM lo 'đứt' tour tàu biển quốc tế

Nhiều doanh nghiệp lữ hành và hãng tàu quốc tế đang bày tỏ lo lắng trước thông tin các cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) tạm dừng tiếp nhận tàu khách quốc tế từ tháng 10.2025.

Tập đoàn Royal Caribbean Group (RCG) - một trong những tập đoàn du lịch tàu biển hàng đầu thế giới - vừa gửi văn bản đến cơ quan chức năng phản ánh việc các cảng tại phường Phú Mỹ (TP.HCM) dừng tiếp nhận tàu khách quốc tế. Quyết định được đưa ra đột ngột khiến tàu Ovation of the Seas, chở hơn 4.000 khách, dự kiến cập cảng Tân Cảng - Cái Mép ngày 18.10 phải hủy lịch trình, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và du khách.

Du thuyền Star Voyager cập cảng Phú Mỹ, TP.HCM vào tháng 6 vừa qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện RCG cho biết, tàu Ovation of the Seas khởi hành từ Hồng Kông ngày 16.10 và chỉ có thể cập tại một trong các cảng lớn thuộc khu vực Thị Vải - Phú Mỹ.

Cùng chung mối lo, Công ty Lữ hành Saigontourist đã có văn bản gửi Sở Du lịch TP.HCM kiến nghị cho phép các cảng container hoặc cảng tổng hợp tại khu vực Cái Mép - Thị Vải được thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế, bảo đảm hoạt động đón tiễn khách tàu biển trong mùa cao điểm 2025-2026.

Theo Saigontourist, nhiều năm qua, các chuyến tàu quốc tế cập tại khu vực này đều diễn ra an toàn, thuận lợi, trung bình 60-80 chuyến/năm, mang lại nguồn thu đáng kể cho du lịch và dịch vụ địa phương. Hành khách trên các du thuyền quốc tế thường dành 4-8 giờ tham quan các điểm đến tại TP.HCM và vùng lân cận.

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng giám đốc Saigontourist, cho biết từ nay đến tháng 4.2026 còn khoảng 15 chuyến tàu quốc tế với 40.000 lượt khách đang chờ cập cảng. "Nếu không sớm có hướng giải quyết, hàng loạt chuyến tàu có nguy cơ bị hủy, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Việt Nam", ông Lưu nói.

Các cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) tạm dừng tiếp nhận tàu khách quốc tế từ tháng 10.2025 ẢNH: NGUYỄN LONG

Đơn vị này cũng kiến nghị Sở Du lịch TP.HCM báo cáo và đề xuất với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cùng các cơ quan liên quan cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại Cái Mép - Thị Vải đến hết năm 2026, để duy trì hoạt động du lịch tàu biển và bảo đảm uy tín điểm đến.

Ngày 14.10, trong văn bản phúc đáp Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, khu bến Thị Vải được quy định cho hàng hóa, container, hàng rời và hàng lỏng/khí, không bao gồm chức năng đón khách du lịch quốc tế. Do đó, Cục chưa có cơ sở pháp lý để chấp thuận đề nghị khai thác tàu khách tại khu vực này.

Việc điều chỉnh công năng cho phép đón khách du lịch quốc tế tại các cảng container hiện hữu là thủ tục mất nhiều thời gian, trong khi lịch trình tàu biển quốc tế thường được ấn định từ nhiều tháng trước.

Thiếu cảng chuyên dụng cho du lịch biển ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay, Việt Nam chưa có cảng chuyên biệt phục vụ du lịch biển, ngoại trừ Hạ Long có cầu cảng quốc tế. Phần lớn khách du lịch tàu biển đến Việt Nam đi theo hải trình 4-9 ngày, với số lượng lớn nhưng thời gian tham quan ngắn (trung bình 4-8 giờ).

Ước tính, mỗi khách du thuyền chi tiêu tại Việt Nam khoảng 100 đến 200 USD/ngày (khoảng 2,4 đến 4,8 triệu đồng/ngày), không lưu trú qua đêm do nghỉ trên tàu. Tuy nhiên, do hạ tầng cảng chuyên biệt còn thiếu, Việt Nam vẫn khó tận dụng được dòng khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài, trong khi du lịch tàu biển đang tăng trưởng mạnh tại châu Á - Thái Bình Dương.