Du lịch Tin tức - Sự kiện

Thu hút khách Singapore 'chi tiêu cao' tới TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
15/10/2025 19:09 GMT+7

Tại Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Asia 2025 ở Singapore, TP.HCM đẩy mạnh quảng bá hình ảnh siêu đô thị năng động, hướng tới nhóm khách Singapore có khả năng chi tiêu cao và nhu cầu trải nghiệm độc đáo.

Từ ngày 14 đến 19.10, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Singapore 2025, nhân dịp ITB Asia 2025, hội chợ du lịch lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành phố giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng sau khi mở rộng địa giới hành chính gồm du lịch MICE, nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch ẩm thực, văn hóa lịch sử… cùng phần trình diễn áo dài của nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh, giúp khán giả quốc tế cảm nhận vẻ đẹp văn hóa Việt trong không gian hội chợ hiện đại.

Ngày 17.10, đoàn công tác sẽ làm việc với các đối tác du lịch Singapore để phát triển sản phẩm, kết nối tour liên vùng và mời người mua chất lượng cao tham dự ITE HCMC 2026.

Các doanh nghiệp đầu ngành cùng Vietnam Airlines tham gia gian hàng TP.HCM tại ITB Asia, giới thiệu điểm đến và kết nối đối tác quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp TP.HCM mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng năng lực xúc tiến quốc tế và củng cố hình ảnh "điểm đến năng động hàng đầu Đông Nam Á".

Thu hút khách Singapore 'chi tiêu cao' tới TP.HCM

Hướng tới nhóm khách Singapore chi tiêu cao

Theo Sở du lịch TP.HCM, Singapore là thị trường truyền thống, có khả năng chi tiêu cao và yêu thích trải nghiệm cao cấp. Khách Singapore thường tìm kiếm dịch vụ chất lượng, nghỉ dưỡng ngắn ngày, mua sắm và ẩm thực đặc trưng.

Chính vì vậy, TP.HCM đang phát triển các gói sản phẩm phù hợp từ ẩm thực đường phố đến nhà hàng đạt chuẩn Michelin, từ trải nghiệm văn hóa tại Bảo tàng Áo dài đến du lịch chữa lành kết hợp mua sắm. Sự kiện còn gắn kết với Vietnam Phở Festival 2025 (18 - 19.10 tại Singapore), đưa hình ảnh món ăn quốc hồn quốc túy trở thành cầu nối du lịch giữa hai quốc gia.

Thu hút khách Singapore 'chi tiêu cao' tới TP.HCM- Ảnh 2.

Khách Singapore thường tìm kiếm dịch vụ chất lượng, nghỉ dưỡng ngắn ngày, mua sắm và ẩm thực đặc trưng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khẳng định: "ITB Asia là hội chợ uy tín toàn cầu, là cơ hội để quảng bá du lịch Việt Nam - TP.HCM đến thị trường có khả năng chi tiêu cao. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia là nền tảng quan trọng để phát triển dòng khách du lịch song phương".

Theo kế hoạch, du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động xúc tiến tại các thị trường trọng điểm châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, đồng thời đẩy mạnh sản phẩm du lịch bền vững, xanh và trải nghiệm bản địa - hướng tới mục tiêu đưa văn hóa, du lịch trở thành một trong 5 trụ cột kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã đón hơn 5,8 triệu lượt khách quốc tế và khoảng hơn 29 triệu lượt khách nội địa, với doanh thu du lịch ước đạt 184.629 tỉ đồng. Thành phố đang tiến tới mục tiêu cả năm 2025 là 10 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa.

