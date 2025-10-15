'Oscar của ngành du lịch thế giới' trao 4 giải thưởng cho TP.HCM

Tối 13.10 tại Hồng Kông (Trung Quốc), TP.HCM một lần nữa được vinh danh tại World Travel Awards 2025 - giải thưởng được ví như "Oscar của ngành du lịch thế giới". Theo công bố chính thức từ WTA, TP.HCM được trao bốn danh hiệu danh giá, gồm:

Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á 2025 (Asia's Leading Business Travel Destination, đã đạt 4 năm liên tiếp);

Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2025 (Asia's Leading Festival & Event Destination, đã đạt 4 năm liên tiếp);

Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á 2025 (Asia's Leading City Tourist Board thuộc Sở Du lịch TP.HCM, đã đạt 3 năm liên tiếp);

Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á 2025 (Asia's Leading Coastal City Break Destination thuộc Vũng Tàu, TP.HCM, Việt Nam lần đầu được vinh danh).

Du lịch TP.HCM liên tiếp giữ vị thế dẫn đầu khu vực

Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc liên tiếp được vinh danh tại WTA khẳng định nỗ lực không ngừng của Thành phố trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển du lịch thông minh và bền vững.

Ngắm nhìn TP.HCM lung linh về đêm ẢNH: LÊ NAM

Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) được vinh danh là "điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á" ẢNH: LÊ NAM

Phát biểu về sự kiện này, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: "Việc tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận tại World Travel Awards 2025 là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là động lực để ngành du lịch thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo. Chúng tôi hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Không chỉ riêng TP.HCM, Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại World Travel Awards 2025 với hai danh hiệu quan trọng:

Asia's Leading Destination 2025 - Điểm đến hàng đầu châu Á (lần thứ 7 được trao tặng);

Asia's Leading Heritage Destination 2025 - Điểm đến di sản hàng đầu châu Á (lần thứ 3 đạt giải).

Ngoài ra, nhiều địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cũng được vinh danh, như: Hà Nội - Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á và Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á; Hội An - Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á; Ninh Bình - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á; Vân Đồn - Sân bay khu vực hàng đầu châu Á; Phong Nha - Kẻ Bàng - Vườn quốc gia hàng đầu châu Á; Mộc Châu - Điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu châu Á; Vietnam Airlines - Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á; VietJet Air - Hãng hàng không có trải nghiệm khách hàng hàng đầu châu Á; Bamboo Airways - Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á.



