Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
28/10/2025 04:11 GMT+7

Tin tức Bước tiến mới trong thuế đối ứng Mỹ - Việt; Ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Trung; Tính toán của ông Trump trong chuyến công du châu Á... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.10.2025.

Bước tiến mới trong thuế đối ứng Mỹ - Việt

Mỹ sẽ xem xét danh mục hàng hóa VN được hưởng thuế đối ứng 0%. Đây là một trong những nội dung nổi bật trong Tuyên bố chung VN - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, vừa được công bố cuối ngày 26.10. (trang 4)

- Ảnh 1.

Thủy hải sản hy vọng được phía Mỹ xem xét ưu tiên đầu tiên để áp thuế suất 0%. Trong ảnh: Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Nam Việt (An Giang)

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Trung

Mưa lớn kéo dài khiến một số tỉnh, thành ở miền Trung ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, trong đó sạt lở xảy ra ở nhiều nơi. (trang 22)

- Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang các xã miền núi TP.Đà Nẵng hỗ trợ di chuyển tài sản người dân đến nơi an toàn

ẢNH: NGỌC HÂN

Tính toán của ông Trump trong chuyến công du châu Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến công du châu Á gồm 3 điểm đến là Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc với mục tiêu tăng cường mạnh mẽ vị thế của Washington ở khu vực giữa lúc thương chiến Mỹ - Trung căng thẳng. (trang 24)

- Ảnh 3.

Nhật hoàng Naruhito (phải) tiếp Tổng thống Trump tại Hoàng cung ở Tokyo chiều 27.10

ẢNH: REUTERS

thuế đối ứng Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ Ngập lụt Sạt lở miền Trung Báo Thanh Niên
Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
