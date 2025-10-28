Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.10.2025

Bước tiến mới trong thuế đối ứng Mỹ - Việt

Mỹ sẽ xem xét danh mục hàng hóa VN được hưởng thuế đối ứng 0%. Đây là một trong những nội dung nổi bật trong Tuyên bố chung VN - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, vừa được công bố cuối ngày 26.10. (trang 4)

Thủy hải sản hy vọng được phía Mỹ xem xét ưu tiên đầu tiên để áp thuế suất 0%. Trong ảnh: Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Nam Việt (An Giang) ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Trung

Mưa lớn kéo dài khiến một số tỉnh, thành ở miền Trung ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, trong đó sạt lở xảy ra ở nhiều nơi. (trang 22)

Lực lượng vũ trang các xã miền núi TP.Đà Nẵng hỗ trợ di chuyển tài sản người dân đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC HÂN

Tính toán của ông Trump trong chuyến công du châu Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến công du châu Á gồm 3 điểm đến là Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc với mục tiêu tăng cường mạnh mẽ vị thế của Washington ở khu vực giữa lúc thương chiến Mỹ - Trung căng thẳng. (trang 24)