Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.10.2025

Bước tiến mới trong thuế đối ứng Mỹ - Việt
Mỹ sẽ xem xét danh mục hàng hóa VN được hưởng thuế đối ứng 0%. Đây là một trong những nội dung nổi bật trong Tuyên bố chung VN - Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, vừa được công bố cuối ngày 26.10. (trang 4)
Ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Trung
Mưa lớn kéo dài khiến một số tỉnh, thành ở miền Trung ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, trong đó sạt lở xảy ra ở nhiều nơi. (trang 22)
Tính toán của ông Trump trong chuyến công du châu Á
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến công du châu Á gồm 3 điểm đến là Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc với mục tiêu tăng cường mạnh mẽ vị thế của Washington ở khu vực giữa lúc thương chiến Mỹ - Trung căng thẳng. (trang 24)
Bình luận (0)