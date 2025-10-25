Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2025

Khẩn cấp xóa loạt điểm đen ùn tắc nhất TP.HCM

Tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng diễn biến phức tạp, TP.HCM đang thúc đẩy khẩn cấp loạt dự án mở đường, xây cầu, mở "đường băng" phát triển kinh tế giai đoạn mới.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm nhằm phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.Trong ảnh: QL13 - một trong những điểm đen ùn tắc giao thông của TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG





Những sợi chỉ níu ký ức ở chợ Đại Quang Minh

Tiếp tục loạt phóng sự "Đời chợ ở TP.HCM" và chuyện chợ Đại Quang Minh (tên gọi khác trung tâm thương mại Đại Quang Minh), nằm giữa lòng Q.5 cũ (TP.HCM), từng là "trái tim" của ngành phụ liệu may Sài Gòn - nơi mỗi ngày hàng ngàn cuộn ren, hạt cườm, dây ruy băng… theo chân những người buôn tỏa đi khắp thành phố và các tỉnh lân cận..

Chợ Đại Quang Minh (tên gọi khác trung tâm thương mại Đại Quang Minh) từng là “trái tim”của ngành phụ liệu may Sài Gòn ẢNH: DƯƠNG TRANG

Tổng thống Trump tất tay gây sức ép với Nga?

Sau khi bày tỏ sự thất vọng về khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về hòa bình cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường trừng phạt để gây sức ép với Moscow.