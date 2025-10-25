Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
25/10/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Khẩn cấp xóa loạt điểm đen ùn tắc nhất TP.HCM; Những sợi chỉ níu ký ức ở chợ Đại Quang Minh; Tổng thống Trump tất tay gây sức ép với Nga?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.10.2025.

Khẩn cấp xóa loạt điểm đen ùn tắc nhất TP.HCM

Tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng diễn biến phức tạp, TP.HCM đang thúc đẩy khẩn cấp loạt dự án mở đường, xây cầu, mở "đường băng" phát triển kinh tế giai đoạn mới.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2025 - Ảnh 1.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm nhằm phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.Trong ảnh: QL13 - một trong những điểm đen ùn tắc giao thông của TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Những sợi chỉ níu ký ức ở chợ Đại Quang Minh

Tiếp tục loạt phóng sự "Đời chợ ở TP.HCM" và chuyện chợ Đại Quang Minh (tên gọi khác trung tâm thương mại Đại Quang Minh), nằm giữa lòng Q.5 cũ (TP.HCM), từng là "trái tim" của ngành phụ liệu may Sài Gòn - nơi mỗi ngày hàng ngàn cuộn ren, hạt cườm, dây ruy băng… theo chân những người buôn tỏa đi khắp thành phố và các tỉnh lân cận..

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2025 - Ảnh 2.

Chợ Đại Quang Minh (tên gọi khác trung tâm thương mại Đại Quang Minh) từng là “trái tim”của ngành phụ liệu may Sài Gòn

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Tổng thống Trump tất tay gây sức ép với Nga?

Sau khi bày tỏ sự thất vọng về khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về hòa bình cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường trừng phạt để gây sức ép với Moscow.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong lần gặp hồi tháng 8 ở Alaska (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

