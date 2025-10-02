Xây loạt cầu vượt, hầm chui giảm ùn tắc giao thông khu Nam TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành hai quyết định phê duyệt quy chế, nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền và nút giao Bình Thuận.

Quốc lộ 1 nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do mặt đường hẹp ẢNH: CTV

Các hạng mục này thuộc Dự án thành phần 3 - Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu), đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An trước đây).

Cầu vượt Kinh Dương Vương

Theo đó, cầu vượt Kinh Dương Vương sẽ được xây dựng tại giao lộ quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương - Trần Đại Nghĩa, với quy mô 4 làn xe trên quốc lộ 1 băng qua đường Kinh Dương Vương. Thành phố yêu cầu thiết kế phải dành không gian cho cầu bộ hành và tuyến metro số 3 trong tương lai, đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ.

Cầu Bình Điền

Tại khu vực cầu Bình Điền trên quốc lộ 1 bắc qua sông Chợ Đệm, bên cạnh cây cầu hiện hữu 8 làn xe, TP.HCM sẽ xây thêm hai cầu song hành ở hai bên, mỗi bên 2 làn xe.

Thành phố yêu cầu thiết kế cầu đảm bảo kết nối đồng bộ với quốc lộ 1 mở rộng và hệ thống đường khu vực, giúp lưu thông liên tục, an toàn hơn.

Tại nút giao Bình Thuận trên quốc lộ 1, sẽ xây thêm hai cầu vượt song hành, mỗi cầu rộng 2 làn xe ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Nút giao Bình Thuận

Nút giao Bình Thuận là nơi giao cắt giữa quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ được xây dựng 3 tầng. Tầng hầm gồm hai hầm chui 4 làn xe hai chiều, cho phép xe từ Nguyễn Văn Linh đi thẳng qua đường dẫn cao tốc và ngược lại. Trên mặt đất sẽ tổ chức giao thông bằng vòng xuyến trung tâm nhằm phân luồng hợp lý cho xe máy và các hướng rẽ.

Phía trên cùng là hệ thống cầu vượt gồm cầu hiện hữu 4 làn xe và xây thêm hai cầu song hành. Ngoài ra, dự án còn xây dựng thêm 2 cầu bộ hành trên đường dẫn cao tốc và đường Nguyễn Văn Linh.

UBND TP yêu cầu thiết kế nút giao Bình Thuận phải dành không gian cho tuyến metro số 7, cùng hệ thống chiếu sáng, biển báo và cảnh quan cây xanh. Tổng diện tích của nút giao này khoảng 13,57 ha.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi thiết kế là 300 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng. Thời gian thi tuyển kéo dài 65 ngày, tính từ ngày 28.8.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng, triển khai theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Trong đó, hơn 9.600 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, phần còn lại do nhà đầu tư huy động.

Theo kế hoạch, việc lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng sẽ hoàn tất cuối năm 2025; công tác giải phóng mặt bằng kéo dài đến cuối năm 2026. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2028.



