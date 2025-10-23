Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.10.2025

"Đánh thức" các khu đất vàng bị lãng quên

Khu đất vàng 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng giữa trung tâm TP.HCM đã được TP thu hồi và quản lý nhưng không sử dụngnhiều năm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi Thành ủy TP.HCM quyết định lấy 2 khu đất vàng làm công viên, người dân TP cũng đã điểm mặt các khu "đất vàng" bỏ hoang nhiều năm cần được đánh thức để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Đời chợ ở TP.HCM: Chợ xưa chưa xa, người xưa còn đó

Chợ Nhị Thiên Đường trên đường Hoàng Minh Đạo, P.Bình Đông (Q.8 cũ), TP.HCM ẢNH: DƯƠNG TRA NG

Chợ truyền thống ở TP.HCM đang dần lùi vào quá khứ. Ở đó, những tiểu thương tuổi xế chiều vẫn ngồi lại bên sạp hàng, giữ lửa ký ức giữa thời hiện đại náo nhiệt và vội vã.

Đà Nẵng ứng phó mưa bão, lụt lội ở mức cao nhất

Khu vực cửa sông Hàn ghi nhận có sóng rất lớn vàotrưa 22.10 ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngày 22.10, tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về công tác ứng phó với bão Fengshen (bão số 12), UBND TP.Đà Nẵng cho biết, địa phương đã chủ động kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai từ chiều 20.10.