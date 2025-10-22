Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
22/10/2025 03:48 GMT+7

Tin tức Xóa bỏ độc quyền ngành điện: Người tiêu dùng được lợi gì?; Miền Trung ứng phó mưa đặc biệt lớn và sạt lở do bão số 12; Lưỡng đảng giằng co, quân đội Mỹ được phép đến thêm một thành phố… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.10.2025.

Xóa bỏ độc quyền ngành điện: Người tiêu dùng được lợi gì?

Độc quyền ngành điện: Người tiêu dùng sẽ được lợi gì từ sự thay đổi này? - Ảnh 1.

Trung Nam Group là nhà đầu tư truyền tải điện tư nhân đầu tiên tại VN

Ảnh: Nguyên Nga

VN đã thực hiện bỏ độc quyền trong ngành viễn thông, hàng không..., nhưng với ngành điện, đề nghị này đã được nêu rất nhiều lần nhưng vẫn chưa triển khai được. Mới đây, cử tri tỉnh Lâm Đồng có kiến nghị xây dựng cơ chế một giá điện, sớm phá bỏ tính độc quyền của ngành này… Vậy điện đang độc quyền thế nào? (Trang 4-5)

Miền Trung ứng phó mưa đặc biệt lớn và sạt lở do bão số 12

Độc quyền ngành điện: Người tiêu dùng sẽ được lợi gì từ sự thay đổi này? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng di dời tài sản của người dân xã Trà Linh do xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 50 m

Ảnh: Ngọc Thơm

Những vết nứt xuất hiện ở vùng núi Đà Nẵng, Quảng Ngãi buộc hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong khi nhiều vùng có nguy cơ cô lập phải lo tích trữ lương thực dài ngày trước khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ. (Trang 22)

Lưỡng đảng giằng co, quân đội Mỹ được phép đến thêm một thành phố

Độc quyền ngành điện: Người tiêu dùng sẽ được lợi gì từ sự thay đổi này? - Ảnh 3.

Thông báo về việc đóng cửa tham quan Đồi Capitol trong giai đoạn chính phủ đóng cửa

Ảnh: Reuters

Trong khi lưỡng đảng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề ngân sách, tòa phúc thẩm Mỹ đã ra phán quyết cho phép chính quyền liên bang triển khai Vệ binh quốc gia đến Portland (Oregon). (Trang 23)

