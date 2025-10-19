Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
19/10/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Vẫn băn khoăn chuyển bay quốc tế qua Long Thành; "Ma trận" vạch kẻ đường, biển báo; Ông Trump đổi giọng, gửi thông điệp cho Ukraine lẫn Nga... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.10.2025.

Vẫn băn khoăn chuyển bay quốc tế qua Long Thành

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.10.2025 - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia hàng không, dù có sân bay mới rộng hơn, hiện đại hơn, song vai trò của các sân bay nằm gần trung tâm là không thể thay thế nhờ vị trí và sự thuận tiện. Trong ảnh: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đã chốt thời điểm khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên, nhưng phương án phân chia khai thác giữa siêu sân bay này và sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vẫn còn nhiều băn khoăn.

"Ma trận" vạch kẻ đường, biển báo

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.10.2025 - Ảnh 2.

Vạch kẻ đường chằng chịt như “ma trận” ở nút giao An Phú. Sau khi người dân phản ánh, cuối tháng 9, các vạch kẻ rối mắt này mới được xóa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Vạch sơn chồng chéo như "ma trận", biển báo bị mái hiên che lấp, hộp đèn tín hiệu bị dù và tủ hàng che kín… Những bất cập tưởng nhỏ nhưng đang khiến người dân tham gia giao thông bối rối, khi bị phạt mới tá hỏa.

Ông Trump đổi giọng, gửi thông điệp cho Ukraine lẫn Nga

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.10.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Trump tiếp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17.10

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đạt được thỏa thuận với Nga, dập tắt hy vọng của Kyiv về tên lửa Tomahawk, khi ông Trump lại thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

