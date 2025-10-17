Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
17/10/2025 03:36 GMT+7

Tin tức Mở ra tầm nhìn phát triển bền vững cho Hà Nội; Bỏ xác nhận độc thân khi mua bán nhà đất, xe; HLV Kim cần 'thay máu' đội tuyển VN bằng lứa U.23… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.10.2025.

Mở ra tầm nhìn phát triển bền vững cho Hà Nội

- Ảnh 1.

Hà Nội hướng tới trở thành đô thị văn hiến, hiện đại, thông minh, phát triển bền vững, phục vụ chất lượng sống của người dân

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ TP.Hà Nội kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững.

Bỏ xác nhận độc thân khi mua bán nhà đất, xe

- Ảnh 2.

Khi hạ tầng kỹ thuật, hệ thống pháp lý đã sẵn sàng, việc bỏ công chứng, xác nhận độc thân khi mua bán nhà đất, xe được người dân đồng tình ủng hộ

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tới đây, người dân khi mua bán xe, nhà đất sẽ không phải công chứng hay xác nhận tình trạng hôn nhân nhờ các dữ liệu này đã được số hóa, xác thực đầy đủ trên VNeID.

HLV Kim cần "thay máu" đội tuyển VN bằng lứa U.23

- Ảnh 3.

Văn Khang (phải) là nhân tố U.23 đã quen mặt ở đội tuyển VN

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong bức tranh nhợt nhạt của đội tuyển VN trước Nepal ở cả hai lượt trận (vòng loại Asian Cup 2027), màn thể hiện của lứa U.23 vẫn thắp lên hy vọng.

