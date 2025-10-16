Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
16/10/2025 03:52 GMT+7

Tin tức Công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng lấy ý kiến nhân dân; Tiền số: cơ hội và rủi ro; Giá điện 2 thành phần: Ai lợi, ai thiệt?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.10.2025.

Công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng lấy ý kiến nhân dân

Ngày 15.10, các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. (trang 4)

- Ảnh 1.

Tại Hội nghị T.Ư 13 vừa qua, T.Ư Đảng đã giao Bộ Chính trị hoàn thiện dự thảo văn kiện, gửi lấy ý kiến nhân dân

ẢNH: GIA HÂN

Tiền số: cơ hội và rủi ro

Vụ án tiền số AntEx vừa bị Công an TP.Hà Nội công bố quyết định khởi tố một lần nữa cho thấy rủi ro trên thị trường này rất lớn nếu nhà đầu tư không tỉnh táo. (trang 6)

- Ảnh 2.

Nhà đầu tư cần cẩn trọng với các sàn tiền số, tài sản số hứa hẹn lợi nhuận cao

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá điện 2 thành phần: Ai lợi, ai thiệt?

Nếu áp dụng giá bán điện 2 thành phần, nhóm khách hàng sử dụng điện có công suất ổn định, dùng nhiều trong giờ thấp điểm sẽ có lợi thế. Ngược lại, nhóm sử dụng không ổn định, làm thời vụ, hộ dân cư… có thể phải trả tiền điện cao hơn hiện nay. (trang 13)

- Ảnh 3.

Việc lắp điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ cũng là cách góp phần giảm công suất cực đại trong tính tiền điện 2 thành phần

ẢNH: NG.NGA

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên tiền số Giá điện giá điện 2 thành phần
