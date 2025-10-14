Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2025

Đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc, chia sẻ chân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Ảnh: Nhật Bắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đặt ra mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN; thu nhập bình quân đầu người 8.500 USD. (trang 2)

Mua nhà ở xã hội chưa bao giờ dễ thế này

Chính sách về NƠXH mở rộng giúp cơ hội mua nhà của người nghèo càng trở nên dễ dàng hơn ẢNH: ĐÌNH SƠN

Thủ tục đơn giản hơn, mức thu nhập nâng lên cao hơn giúp hàng hàng vạn người nghèo đô thị, công nhân, cán bộ công chức có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội. Chưa bao giờ, chính sách nhà ở xã hội đột phá như hiện nay, cả đầu vào và đầu ra. (trang 6)

Lối thoát nào cho thương chiến Mỹ - Trung?

Thương chiến Mỹ - Trung đang leo thang (trong ảnh: cờ hai nước treo trên tòa nhà một doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh, ảnh chụp hồi tháng 4) Ảnh: Reuters

Trong khi phía Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt thì Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự cứng rắn giữa lúc xung đột thương mại hai bên. (trang 23)