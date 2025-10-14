Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
14/10/2025 03:42 GMT+7

Tin tức Đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới; Mua nhà ở xã hội chưa bao giờ dễ thế này; Lối thoát nào cho thương chiến Mỹ - Trung?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.10.2025.

Đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới

Kinh tế Việt Nam hướng tới nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong 2030 - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc, chia sẻ chân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo

Ảnh: Nhật Bắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đặt ra mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN; thu nhập bình quân đầu người 8.500 USD. (trang 2)

Mua nhà ở xã hội chưa bao giờ dễ thế này

Kinh tế Việt Nam hướng tới nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong 2030 - Ảnh 2.

Chính sách về NƠXH mở rộng giúp cơ hội mua nhà của người nghèo càng trở nên dễ dàng hơn

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Thủ tục đơn giản hơn, mức thu nhập nâng lên cao hơn giúp hàng hàng vạn người nghèo đô thị, công nhân, cán bộ công chức có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội. Chưa bao giờ, chính sách nhà ở xã hội đột phá như hiện nay, cả đầu vào và đầu ra. (trang 6)

Lối thoát nào cho thương chiến Mỹ - Trung? 

Kinh tế Việt Nam hướng tới nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong 2030 - Ảnh 3.

Thương chiến Mỹ - Trung đang leo thang (trong ảnh: cờ hai nước treo trên tòa nhà một doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh, ảnh chụp hồi tháng 4)

Ảnh: Reuters

Trong khi phía Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt thì Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự cứng rắn giữa lúc xung đột thương mại hai bên. (trang 23)

Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới nhà ở xã hội thương chiến Mỹ - Trung mua nhà
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
