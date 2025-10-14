Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2025

Đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đặt ra mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN; thu nhập bình quân đầu người 8.500 USD. (trang 2)
Mua nhà ở xã hội chưa bao giờ dễ thế này
Thủ tục đơn giản hơn, mức thu nhập nâng lên cao hơn giúp hàng hàng vạn người nghèo đô thị, công nhân, cán bộ công chức có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội. Chưa bao giờ, chính sách nhà ở xã hội đột phá như hiện nay, cả đầu vào và đầu ra. (trang 6)
Lối thoát nào cho thương chiến Mỹ - Trung?
Trong khi phía Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt thì Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự cứng rắn giữa lúc xung đột thương mại hai bên. (trang 23)
Bình luận (0)