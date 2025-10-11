Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.10.2025

Giá xăng dầu "neo" lạm phát

Xăng dầu là một trong những mặt hàng có tác động đáng kể đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Hiện giá xăng dầu trong nước dao động trên dưới mốc 20.000 đồng/lít, sẽ tác động tích cực đến mục tiêu kìm chế lạm phát năm nay.

Theo các chuyên gia, lạm phát từ nay đến cuối năm được kiểm soát ẢNH: LAM NGHI

Năm 2026 sẽ không còn hội đồng trường trong cơ sở ĐH công lập

Một điểm đáng chú ý của dự thảo luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) được Bộ GD-ĐT công bố ngày 10.10 là đề xuất không thành lập hội đồng trường trong cơ sở công lập.

PGS-TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó chủ tịch Hội đồng trường ĐH Cần Thơ, nêu ý kiến tại tọa đàm ẢNH: HÀ ÁNH

Gaza giữa những lực cản hòa bình sau lệnh ngừng bắn

Chiều qua (10.10), AP dẫn thông báo từ Israel cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và lực lượng Hamas tại Dải Gaza đã có hiệu lực vào trưa 10.10 (giờ địa phương). Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã bắt đầu có hiệu lực, nhưng để vùng đất này hòa bình lâu dài thì vẫn cần giải quyết nhiều thách thức lớn.