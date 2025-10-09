Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.10.2025

Hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và động viên nhân dân khu vực ngập lụt tại Thái Nguyên ẢNH: TTXVN

Trước tình hình ngập lụt diện rộng tại các tỉnh phía bắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các phó thủ tướng đã trực tiếp thị sát, thăm hỏi người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng.

TP.HCM kiến tạo đô thị đáng sống toàn cầu

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đặt mục tiêu: đến năm 2030 thành phố vào top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới, tầm nhìn 2045 trở thành siêu đô thị quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đặt mục tiêu: đến năm 2030 thành phố vào top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới, tầm nhìn 2045 trở thành siêu đô thị quốc tế. Khát vọng ấy bắt nguồn từ bản lĩnh tiên phong "dám nghĩ, dám làm", khẳng định ý chí vươn tầm trong kỷ nguyên mới.

"Bóc phốt" nghịch lý ở Đại học Harvard

Báo cáo gây nên tranh cãi về môi trường học thuật và tư duy học đường của sinh viên ở Harvard ẢNH: REUTERS

Báo cáo do nội bộ Đại học Harvard (Mỹ) thực hiện đã phơi bày một dạng văn hóa lớp học gây tranh cãi của ngôi trường thuộc nhóm danh giá nhất thế giới.