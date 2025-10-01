Chính quyền Trump sắp đạt thỏa thuận dàn xếp với Đại học Harvard

"Chúng tôi đang trong quá trình tiến rất gần. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon đang hoàn thiện các chi tiết cuối cùng", Tổng thống Trump nói với các phóng viên ở Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) ngày 30.9.

"Họ sẽ chi khoảng 500 triệu USD và sẽ vận hành các trường dạy nghề. Họ sẽ đào tạo mọi người cách làm trí tuệ nhân tạo (AI), động cơ và nhiều thứ khác", theo Reuters dẫn lời ông Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận.

Một lá cờ treo trên khuôn viên trường Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 4.9.2025 ẢNH: REUTERS

Phía Đại học Harvard chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Hiệu trưởng Harvard Alan Garber cho biết các hành động từ chính quyền liên bang kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1 có thể khiến trường mất gần 1 tỉ USD mỗi năm, buộc trường phải sa thải nhân viên và đóng băng việc tuyển dụng.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tập trung vào phong trào biểu tình ủng hộ người Palestine đang diễn ra tại khuôn viên Đại học Harvard và quyết định cắt khoản tài trợ nghiên cứu trị giá hơn 2 tỉ USD cho trường đại học danh giá này.

Chính quyền ông Trump cũng tìm cách cấm sinh viên quốc tế theo học tại trường Harvard, đe dọa đến tình trạng công nhận của trường và dọa cắt giảm thêm kinh phí khi phát hiện trường vi phạm luật dân quyền liên bang.

Đáp lại, Harvard đã nhiều lần đưa vụ việc ra tòa án, lập luận rằng Nhà Trắng đang sử dụng các biện pháp trừng phạt như một hình thức trả đũa chính trị. Trường cho rằng yêu cầu của các quan chức liên bang về việc cải tổ chương trình quản trị, tuyển dụng và học thuật để phù hợp với chương trình nghị sự của chính quyền là hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Harvard không phải là trường duy nhất đối mặt với sức ép từ chính quyền Mỹ. Trong thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ cắt nguồn quỹ liên bang đối với một số trường đại học danh tiếng vì các vấn đề như biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và các chính sách dành cho người chuyển giới.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết Harvard và các trường đại học khác đã cho phép thể hiện thái độ bài Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine.

Các tổ chức nhân quyền và nhiều học giả bày tỏ lo ngại, cho rằng cuộc điều tra của chính quyền ông Trump có thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do học thuật và quyền riêng tư trong đối với các trường đại học.

Một số trường Ivy League khác đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump trong những tháng gần đây, bao gồm Đại học Columbia và Đại học Brown. Theo đó, Đại học Columbia đã đồng ý trả hơn 220 triệu USD cho chính phủ, trong khi Đại học Brown cho biết sẽ trả 50 triệu USD để hỗ trợ phát triển lực lượng lao động địa phương.