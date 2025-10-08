Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
08/10/2025 03:48 GMT+7

Tin tức Loạt dự án trọng điểm tăng tốc về đích, Thế giới ngầm tiền số ở VN, Nobel Vật lý 2025 vinh danh khám phá về lượng tử… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.10.2025.

Loạt dự án trọng điểm tăng tốc về đích

Hàng loạt các công trình trọng điểm quốc gia đang chạy hết tốc lực để về đích vào cuối năm nay.

- Ảnh 1.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai đang nỗ lực chạy tiến độ để kịp về đích cuối năm nay

ẢNH: LÊ LÂM

Thế giới ngầm tiền số ở VN

Thị trường tài sản mã hóa tại VN, trong đó có tiền mã hóa, tiền số vừa được Chính phủ quyết định cho phép thí điểm. Thực tế, thị trường này đã rất sôi động lâu nay và việc dự án AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech đang bị điều tra cũng hé mở một góc thế giới ngầm tiền số ở VN.

- Ảnh 2.

Nhiều nhà đầu tư VN mất rất nhiều tiền khi tham gia các dự án phát hành tiền số, token trong nước

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nobel Vật lý 2025 vinh danh khám phá về lượng tử

Ba nhà khoa học tại Mỹ đã được trao giải Nobel Vật lý năm nay nhờ thí nghiệm cho thấy cách thế giới lượng tử hoạt động, mở ra cơ hội để phát triển thế hệ công nghệ kế tiếp.

- Ảnh 3.

Màn hình hiển thị thông tin 3 nhà khoa học được trao giải Nobel Vật lý 2025

ẢNH: REUTERS

Tin tức đặc biệt trên báo in Dự án trọng điểm tiền số nobel vật lý 2025 Lượng tử Báo Thanh Niên tiền mã hóa
