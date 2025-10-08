Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.10.2025

Loạt dự án trọng điểm tăng tốc về đích

Hàng loạt các công trình trọng điểm quốc gia đang chạy hết tốc lực để về đích vào cuối năm nay.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai đang nỗ lực chạy tiến độ để kịp về đích cuối năm nay ẢNH: LÊ LÂM

Thế giới ngầm tiền số ở VN

Thị trường tài sản mã hóa tại VN, trong đó có tiền mã hóa, tiền số vừa được Chính phủ quyết định cho phép thí điểm. Thực tế, thị trường này đã rất sôi động lâu nay và việc dự án AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech đang bị điều tra cũng hé mở một góc thế giới ngầm tiền số ở VN.

Nhiều nhà đầu tư VN mất rất nhiều tiền khi tham gia các dự án phát hành tiền số, token trong nước ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nobel Vật lý 2025 vinh danh khám phá về lượng tử

Ba nhà khoa học tại Mỹ đã được trao giải Nobel Vật lý năm nay nhờ thí nghiệm cho thấy cách thế giới lượng tử hoạt động, mở ra cơ hội để phát triển thế hệ công nghệ kế tiếp.