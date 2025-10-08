Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.10.2025

Loạt dự án trọng điểm tăng tốc về đích
Hàng loạt các công trình trọng điểm quốc gia đang chạy hết tốc lực để về đích vào cuối năm nay.
Thế giới ngầm tiền số ở VN
Thị trường tài sản mã hóa tại VN, trong đó có tiền mã hóa, tiền số vừa được Chính phủ quyết định cho phép thí điểm. Thực tế, thị trường này đã rất sôi động lâu nay và việc dự án AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech đang bị điều tra cũng hé mở một góc thế giới ngầm tiền số ở VN.
Nobel Vật lý 2025 vinh danh khám phá về lượng tử
Ba nhà khoa học tại Mỹ đã được trao giải Nobel Vật lý năm nay nhờ thí nghiệm cho thấy cách thế giới lượng tử hoạt động, mở ra cơ hội để phát triển thế hệ công nghệ kế tiếp.
Bình luận (0)