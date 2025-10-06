Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
06/10/2025 03:45 GMT+7

Tin tức Phải đăng ký cư trú cho trẻ em, Vì sao mưa bão năm nay có nhiều bất thường?, Kinh tế thế giới gặp khó vì chính phủ Mỹ đóng cửa… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.10.2025.

Phải đăng ký cư trú cho trẻ em

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2025 - Ảnh 1.

Người dân đi nộp hồ sơ hộ tịch ở UBND P.Xuân Hòa, TP.HCM

Ảnh: Nhật Thịnh

Việc không đăng ký cư trú cho trẻ em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thế hệ tương lai, hiện Công an TP.HCM đang tăng cường các giải pháp quyết liệt, đồng thời hướng dẫn người dân khắc phục tình trạng này.

Vì sao mưa bão năm nay có nhiều bất thường?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2025 - Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chung sức khắc phục hậu quả bão Bualoi (bão số 10)

Ảnh: TTXVN - NCHMF

Ở thời điểm hiện tại, số lượng bão trên Biển Đông đã tương đương trung bình nhiều năm, và đáng lưu ý là sự xuất hiện của những cơn bão mạnh và siêu bão có tần suất dày hơn. Dự báo đến cuối năm vẫn còn thêm 2 - 3 cơn bão nữa.

Kinh tế thế giới gặp khó vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2025 - Ảnh 3.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang gây nhiều hệ lụy về kinh tế

Ảnh: Hoàng Đình

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa thể thống nhất về kế hoạch ngân sách đang gây ra ảnh hưởng kinh tế không chỉ đối với nước này mà còn với thế giới.

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên đăng ký cư trú cho trẻ em mưa bão bão bualoi chính phủ Mỹ đóng cửa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
