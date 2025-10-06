Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2025

Phải đăng ký cư trú cho trẻ em
Việc không đăng ký cư trú cho trẻ em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thế hệ tương lai, hiện Công an TP.HCM đang tăng cường các giải pháp quyết liệt, đồng thời hướng dẫn người dân khắc phục tình trạng này.
Vì sao mưa bão năm nay có nhiều bất thường?
Ở thời điểm hiện tại, số lượng bão trên Biển Đông đã tương đương trung bình nhiều năm, và đáng lưu ý là sự xuất hiện của những cơn bão mạnh và siêu bão có tần suất dày hơn. Dự báo đến cuối năm vẫn còn thêm 2 - 3 cơn bão nữa.
Kinh tế thế giới gặp khó vì chính phủ Mỹ đóng cửa
Việc chính phủ Mỹ đóng cửa do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa thể thống nhất về kế hoạch ngân sách đang gây ra ảnh hưởng kinh tế không chỉ đối với nước này mà còn với thế giới.
