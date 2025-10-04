Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2025

Thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ
Bão tan, lũ rút, hàng ngàn đoàn viên thanh niên ở các địa phương khẩn trương xuống cơ sở, cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, vệ sinh môi trường, với mong muốn sớm đưa cuộc sống và việc học tập của học sinh trở lại bình thường.
Nối Cần Giờ - Vũng Tàu thành hành lang ven biển mới
Sau khi "về chung 1 nhà", Cần Giờ và Vũng Tàu được coi là cực phát triển mới của TP.HCM trong kỷ nguyên tiến biển. Để hình thành hành lang ven ven biển mới, kết nối giao thông là chìa khóa mang tính quyết định.
Nước Nhật trước cơ hội tạo bước ngoặt lịch sử
Dự kiến hôm nay (4.9), đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản sẽ bầu chọn lãnh đạo mới của đảng này, đồng thời giữ chức Thủ tướng của xứ sở mặt trời mọc.
