Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
04/10/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, Nối Cần Giờ - Vũng Tàu thành hành lang ven biển mới, Nước Nhật trước cơ hội tạo bước ngoặt lịch sử… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.10.2025.

Thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Bão tan, lũ rút, hàng ngàn đoàn viên thanh niên ở các địa phương khẩn trương xuống cơ sở, cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, vệ sinh môi trường, với mong muốn sớm đưa cuộc sống và việc học tập của học sinh trở lại bình thường.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2025 - Ảnh 1.

Từ ngày 2.10, Đoàn thanh niên tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ra quân giúp người dân dọn dẹp nhà cửa

ẢNH: PHÚC NGƯ

Nối Cần Giờ - Vũng Tàu thành hành lang ven biển mới

Sau khi "về chung 1 nhà", Cần Giờ và Vũng Tàu được coi là cực phát triển mới của TP.HCM trong kỷ nguyên tiến biển. Để hình thành hành lang ven ven biển mới, kết nối giao thông là chìa khóa mang tính quyết định.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2025 - Ảnh 2.

Cần Giờ nằm chính giữa hai vùng kinh tế quan trọng là Vũng Tàu và Mỹ Tho - trung tâm đầu mối giao thông vùng ĐBSCL

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nước Nhật trước cơ hội tạo bước ngoặt lịch sử

Dự kiến hôm nay (4.9), đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản sẽ bầu chọn lãnh đạo mới của đảng này, đồng thời giữ chức Thủ tướng của xứ sở mặt trời mọc.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2025 - Ảnh 3.

Các ứng viên Chủ tịch LDP (từ trái qua): ông Kobayashi, ông Motegi, ông Hayashi, bà Takaichi và ông Koizumi

ẢNH: AFP

