Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2025

Giá vàng lập kỷ lục trước giờ G

Chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới sẽ giảm nhanh khi thị trường được tăng cung, giao dịch bình thường Ảnh: Nhật Thịnh

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tuần nữa, quy định cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng, xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước sẽ có hiệu lực, giá vàng miếng SJC tăng vùn vụt lên kỷ lục mới theo đà thế giới. (Trang 4)

Nguy cơ bão lũ tiếp tục dồn dập trong tháng 10

Hàng ngàn ngôi nhà ở xã Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập Ảnh: Phúc Ngư

Bão số 10 (Bualoi) vừa qua thì trên Biển Đông, bão số 11 lại sắp ập đến. Trong tháng 10, dự báo có khả năng xuất hiện từ 2 - 4 cơn bão (áp thấp nhiệt đới) gây ra các đợt mưa to gió lớn trên đất liền. Bên cạnh đó là các đợt không khí lạnh khiến thời tiết càng diễn biến phức tạp. (Trang 6)

Quốc hội bế tắc, chính phủ Mỹ đóng cửa

Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua kế hoạch ngân sách Ảnh: Phát Tiến

Những mâu thuẫn về chính sách y tế đã khiến cho quốc hội Mỹ không thể thông qua ngân sách kịp thời, dẫn đến chính phủ đóng cửa lần đầu tiên trong 6 năm. (Trang 23)