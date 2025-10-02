Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
02/10/2025 03:49 GMT+7

Tin tức Giá vàng lập kỷ lục trước giờ G; Nguy cơ bão lũ tiếp tục dồn dập trong tháng 10; Quốc hội bế tắc, chính phủ Mỹ đóng cửa… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.10.2025.

Giá vàng lập kỷ lục trước giờ G

Giá vàng lập kỷ lục mới , bão lũ đe dọa và chính phủ Mỹ đóng cửa - Ảnh 1.

Chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới sẽ giảm nhanh khi thị trường được tăng cung, giao dịch bình thường

Ảnh: Nhật Thịnh

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tuần nữa, quy định cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng, xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước sẽ có hiệu lực, giá vàng miếng SJC tăng vùn vụt lên kỷ lục mới theo đà thế giới. (Trang 4)

Nguy cơ bão lũ tiếp tục dồn dập trong tháng 10

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2025 - Ảnh 1.

Hàng ngàn ngôi nhà ở xã Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập

Ảnh: Phúc Ngư

Bão số 10 (Bualoi) vừa qua thì trên Biển Đông, bão số 11 lại sắp ập đến. Trong tháng 10, dự báo có khả năng xuất hiện từ 2 - 4 cơn bão (áp thấp nhiệt đới) gây ra các đợt mưa to gió lớn trên đất liền. Bên cạnh đó là các đợt không khí lạnh khiến thời tiết càng diễn biến phức tạp. (Trang 6)

Quốc hội bế tắc, chính phủ Mỹ đóng cửa

Giá vàng lập kỷ lục mới , bão lũ đe dọa và chính phủ Mỹ đóng cửa - Ảnh 2.

Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua kế hoạch ngân sách

Ảnh: Phát Tiến

Những mâu thuẫn về chính sách y tế đã khiến cho quốc hội Mỹ không thể thông qua ngân sách kịp thời, dẫn đến chính phủ đóng cửa lần đầu tiên trong 6 năm. (Trang 23)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2025

Tin tức Bão số 10 gây sạt lở diện rộng, nhiều người mất tích; Lo hàng triệu xe mắc kẹt vì tài khoản giao thông; FAM nhận lỗi nhưng khó thoát án phạt nặng của FIFA… là những thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.9.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên giá vàng lập kỷ lục bão lũ chính phủ mỹ đóng cửa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận