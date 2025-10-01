Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
01/10/2025 03:45 GMT+7

Tin tức Sau 2030, TP.HCM sẽ không còn sân bay quốc tế?; Gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ; Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.10.2025.

Sau 2030, TP.HCM sẽ không còn sân bay quốc tế?

Phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành mà Cục Hàng không VN vừa báo cáo Bộ Xây dựng đưa ra lộ trình khá hợp lý khi bám theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối. Song kết quả cuối cùng vẫn là "rút" hết đường bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2025 - Ảnh 1.

Nếu đề xuất của Cục Hàng không được thông qua, Tân Sơn Nhất có thể sẽ không còn nhà ga quốc tế

ẢNH: NHẬT THỊNH

Gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10, các tỉnh miền Bắc hứng chịu đợt mưa lớn từ đêm 29.9 và ngày 30.9 gây ra ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi. (trang 22)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2025 - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường, phố trung tâm Hà Nội ngập sâu trong ngày 30.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa?

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa một phần vào ngày 1.10 (giờ địa phương) nếu quốc hội không thông qua dự luật chi tiêu kịp thời, trong khi vẫn còn nhiều khác biệt giữa các nghị sĩ lưỡng đảng. (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2025 - Ảnh 3.

Phó tổng thống Vance phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 29.9

ẢNH: REUTERS

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2025

Tin tức Siêu đô thị TP.HCM cần quảng trường xứng tầm; Dưới mắt ai mà xây nhà vẫn nhầm?; Tổng thống Trump tung "liên hoàn trận" nhằm vào Nga... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.9.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.9.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Sân bay Long Thành bão số 10 Chính phủ mỹ Báo Thanh Niên khắc phục hậu quả mưa lũ sân bay Tân Sơn Nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận