Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2025

Sau 2030, TP.HCM sẽ không còn sân bay quốc tế?

Phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành mà Cục Hàng không VN vừa báo cáo Bộ Xây dựng đưa ra lộ trình khá hợp lý khi bám theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối. Song kết quả cuối cùng vẫn là "rút" hết đường bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành. (trang 4)

Nếu đề xuất của Cục Hàng không được thông qua, Tân Sơn Nhất có thể sẽ không còn nhà ga quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10, các tỉnh miền Bắc hứng chịu đợt mưa lớn từ đêm 29.9 và ngày 30.9 gây ra ngập lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi. (trang 22)

Nhiều tuyến đường, phố trung tâm Hà Nội ngập sâu trong ngày 30.9 ẢNH: ĐÌNH HUY

Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa?

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa một phần vào ngày 1.10 (giờ địa phương) nếu quốc hội không thông qua dự luật chi tiêu kịp thời, trong khi vẫn còn nhiều khác biệt giữa các nghị sĩ lưỡng đảng. (trang 24)