Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2025

Bão số 10 gây sạt lở diện rộng, nhiều người mất tích

Lốc xoáy làm tốc mái 1 nhà xưởng ở xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) Ảnh: Phạm Đức

Bão số 10 đang gây ra những hậu quả nặng nề tại nhiều tỉnh, thành. Theo cảnh báo, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn kéo dài, dẫn đến nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi ở nhiều địa phương.

Lo hàng triệu xe mắc kẹt vì tài khoản giao thông

Nhiều doanh nghiệp lo ngại lưu thông sẽ bị ách tắc do thông tin, hướng dẫn chưa rõ ràng về chuyển đổi tài khoản giao thông ẢNH: T.N

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới "giờ G" nhưng vẫn còn hàng triệu ô tô của các tổ chức, doanh nghiệp chưa thể chuyển đổi tài khoản giao thông.

FAM nhận lỗi nhưng khó thoát án phạt nặng của FIFA

CĐV Malaysia sẽ không mặn mà với đội tuyển có các cầu thủ không rõ gốc gác ẢNH: NGỌC LINH

Tối 28.9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận đã phát hiện một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ liên quan nhập tịch cầu thủ do nhân viên hành chính thực hiện. Điều này có thể khiến dư luận Malaysia càng bức xúc hơn.