Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
29/09/2025 03:59 GMT+7

Tin tức Bão số 10 gây sạt lở diện rộng, nhiều người mất tích; Lo hàng triệu xe mắc kẹt vì tài khoản giao thông; FAM nhận lỗi nhưng khó thoát án phạt nặng của FIFA… là những thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.9.2025.

Bão số 10 gây sạt lở diện rộng, nhiều người mất tích

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2025 - Ảnh 1.

Lốc xoáy làm tốc mái 1 nhà xưởng ở xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh)

Ảnh: Phạm Đức

Bão số 10 đang gây ra những hậu quả nặng nề tại nhiều tỉnh, thành. Theo cảnh báo, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn kéo dài, dẫn đến nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi ở nhiều địa phương.

Lo hàng triệu xe mắc kẹt vì tài khoản giao thông

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2025 - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp lo ngại lưu thông sẽ bị ách tắc do thông tin, hướng dẫn chưa rõ ràng về chuyển đổi tài khoản giao thông

ẢNH: T.N

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới "giờ G" nhưng vẫn còn hàng triệu ô tô của các tổ chức, doanh nghiệp chưa thể chuyển đổi tài khoản giao thông.

FAM nhận lỗi nhưng khó thoát án phạt nặng của FIFA

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2025 - Ảnh 3.

CĐV Malaysia sẽ không mặn mà với đội tuyển có các cầu thủ không rõ gốc gác

ẢNH: NGỌC LINH

Tối 28.9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận đã phát hiện một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ liên quan nhập tịch cầu thủ do nhân viên hành chính thực hiện. Điều này có thể khiến dư luận Malaysia càng bức xúc hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên bão số 10 tài khoản giao thông
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
