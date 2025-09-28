Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
28/09/2025 05:00 GMT+7

Tin tức Siêu đô thị TP.HCM cần quảng trường xứng tầm; Dưới mắt ai mà xây nhà vẫn nhầm?; Tổng thống Trump tung "liên hoàn trận" nhằm vào Nga... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.9.2025.

Siêu đô thị TP.HCM cần quảng trường xứng tầm

Sau sáp nhập với Bình Dương và Vũng Tàu, TP.HCM trở thành siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á, do đó việc quy hoạch một quảng trường đúng nghĩa, xứng tầm với thành phố trở nên cấp thiết.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2025 - Ảnh 1.

Quảng trường nhỏ trước UBND TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới mắt ai mà xây nhà vẫn nhầm?

Một căn nhà không thể xây nhầm trên đất người khác chỉ trong một đêm. Nó đi qua thợ hồ, thợ sắt, qua những lần hàng xóm nhìn thấy, qua những lượt cán bộ địa phương đi tuần.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2025 - Ảnh 2.

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở xã Bàu Bàng, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG


Tổng thống Trump tung "liên hoàn trận" nhằm vào Nga

Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện thay đổi đáng kể lập trường về cuộc xung đột Ukraine, đồng thời tăng cường chỉ trích cũng như gây sức ép nhằm vào Nga.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin ở Alaska vào ngày 15.8

ẢNH: REUTERS

 

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên siêu đô thị TP.HCM Donald Trump xây nhầm nhà
