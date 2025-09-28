Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2025

Siêu đô thị TP.HCM cần quảng trường xứng tầm

Sau sáp nhập với Bình Dương và Vũng Tàu, TP.HCM trở thành siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á, do đó việc quy hoạch một quảng trường đúng nghĩa, xứng tầm với thành phố trở nên cấp thiết.

Quảng trường nhỏ trước UBND TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới mắt ai mà xây nhà vẫn nhầm?

Một căn nhà không thể xây nhầm trên đất người khác chỉ trong một đêm. Nó đi qua thợ hồ, thợ sắt, qua những lần hàng xóm nhìn thấy, qua những lượt cán bộ địa phương đi tuần.

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở xã Bàu Bàng, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG





Tổng thống Trump tung "liên hoàn trận" nhằm vào Nga

Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện thay đổi đáng kể lập trường về cuộc xung đột Ukraine, đồng thời tăng cường chỉ trích cũng như gây sức ép nhằm vào Nga.