Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.9.2025

Nâng mức đặt cọc, chặn thổi đấu giá đất
Trước tình trạng bỏ cọc, "thổi giá", thao túng giá đất để trục lợi diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương, Bộ Tư pháp mới đây đề xuất nâng mức tiền đặt cọc của cá nhân tham gia đấu giá đất từ tối đa 20% lên 50% nhằm hạn chế tình trạng này.
Vé tham quan di tích thế nào cho hợp lý?
Vé tham quan di tích đã từng gây nhiều tranh cãi cao hay thấp, hai giá hay một giá (người nước ngoài và trong nước)... Gần đây, khách du lịch tự túc tiếp tục phàn nàn cho rằng một số điểm di tích tính giá vé quá cao.
Nỗi ám ảnh của các sân bay
Cùng với tấn công mạng, thiết bị bay không người lái (drone) liên tục làm gián đoạn hoạt động của các sân bay từ năm 2017, với sự cố gần nhất xảy ra ở Đan Mạch.
