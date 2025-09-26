Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
26/09/2025 03:47 GMT+7

Tin tức Nâng mức đặt cọc, chặn thổi đấu giá đất; Vé tham quan di tích thế nào cho hợp lý?; Nỗi ám ảnh của các sân bay... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.9.2025.

Nâng mức đặt cọc, chặn thổi đấu giá đất

Nâng mức đặt cọc để hạn chế tình trạng bỏ cọc trong đấu giá đất hiện nay - Ảnh 1.

Khu đất ở Thủ Thiêm (TP.HCM) đấu giá năm 2021 rồi bị bỏ cọc, đến nay vẫn chưa thể đấu giá lại. Bộ Tư pháp đề xuất nâng mức đặt cọc đấu giá đất lên 50% so mức 20% hiện tại để hạn chế “thổi giá” đất

Ảnh: Ngọc Dương

Trước tình trạng bỏ cọc, "thổi giá", thao túng giá đất để trục lợi diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương, Bộ Tư pháp mới đây đề xuất nâng mức tiền đặt cọc của cá nhân tham gia đấu giá đất từ tối đa 20% lên 50% nhằm hạn chế tình trạng này.

Vé tham quan di tích thế nào cho hợp lý?

Nâng mức đặt cọc để hạn chế tình trạng bỏ cọc trong đấu giá đất hiện nay - Ảnh 2.

Hướng dẫn viên giới thiệu lịch sử Đại Nội Huế cho đoàn khách tham quan

Ảnh: Lê Nam

Vé tham quan di tích đã từng gây nhiều tranh cãi cao hay thấp, hai giá hay một giá (người nước ngoài và trong nước)... Gần đây, khách du lịch tự túc tiếp tục phàn nàn cho rằng một số điểm di tích tính giá vé quá cao.

Nỗi ám ảnh của các sân bay

Nâng mức đặt cọc để hạn chế tình trạng bỏ cọc trong đấu giá đất hiện nay - Ảnh 3.

Hành khách xếp hàng chờ lấy vé mới sau sự cố drone khiến sân bay Copenhagen bị phong tỏa hôm 23.9

Ảnh: AFP

Cùng với tấn công mạng, thiết bị bay không người lái (drone) liên tục làm gián đoạn hoạt động của các sân bay từ năm 2017, với sự cố gần nhất xảy ra ở Đan Mạch.

