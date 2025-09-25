Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
25/09/2025 03:42 GMT+7

Tin tức Góp ý dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi): Đề xuất mở rộng giảm trừ chi phí thiết yếu, Đội tuyển VN: Nhập tịch phải dựa theo nguồn nội lực, Cơ hội mới từ vắc xin ung thư… là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.9.2025.

Góp ý dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi): Đề xuất mở rộng giảm trừ chi phí thiết yếu

Lần đầu tiên dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân đề xuất khấu trừ chi phí trước thuế. Đặc biệt, nhiều bộ ngành, cơ quan đã đề xuất đưa thêm các chi phí thiết yếu trong đời sống người dân vào diện giảm trừ trước khi tính thuế.

- Ảnh 1.

Người dân làm việc ở Thuế cơ sở 3, TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển VN: Nhập tịch phải dựa theo nguồn nội lực

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đang hỗ trợ thủ tục để cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch VN, nhưng với định hướng bổ sung chứ không ảnh hưởng sự phát triển của nguồn lực cầu thủ nội.

- Ảnh 2.

Đội tuyển VN vẫn cần nhập tịch, nhưng cần hơn là nguồn cầu thủ nội chất lượng từ V-League

ẢNH: NGỌC LINH

Cơ hội mới từ vắc xin ung thư

Nhà sáng chế Nga cho biết đã sẵn sàng bắt đầu điều trị thử nghiệm bệnh nhân ung thư bằng vắc xin mRNA trong tương lai gần.

- Ảnh 3.

Vắc xin ung thưcủa Nga được cho là đã sẵn sàng để sử dụng thử nghiệm trên bệnh nhân (ảnh minh họa)

ẢNH: TẠO BẰNG AI

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.9.2025

Tin tức Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân; Tìm giải pháp đưa TP.HCM về thời chuộng xe đạp; Đấu trí với voi rừng bằng hàng rào điện... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.9.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.9.2025

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân vắc xin ung thư Nhập tịch VFF Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận