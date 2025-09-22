Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.9.2025

Vé tàu xe Tết nóng sớm

Vé máy bay tết năm nay “nóng bỏng tay” dù được mở bán sớm Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Còn gần 5 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2026 nhưng hàng triệu người xa xứ đã đứng ngồi không yên, lo tính đường về quê ăn tết. Bởi từ máy bay đến đường sắt, vé vừa mở bán đã "nóng bỏng tay". (Trang 4)

Siêu bão Ragasa dự báo sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Hà Tĩnh

Dự báo cơn bão Ragasa sẽ mạnh lên thành siêu bão trước khi đi vào Biển Đông ngày 23.9 Ảnh: NCHMF

Theo dự báo, bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Chiều nay 22.9, Bộ NN-MT cùng với 5 bộ sẽ họp bàn phương án ứng phó. (Trang 5)

Nhiều diễn biến quan trọng trên chính trường Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện tại bang Virginia (Mỹ) ngày 20.9 ẢNH: REUTERS

Nhiều vấn đề quan trọng tại Mỹ cấp tiểu bang lẫn liên bang đã có những diễn biến mới đáng chú ý vào cuối tuần qua. (Trang 23)