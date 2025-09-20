Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
20/09/2025 06:00 GMT+7

Tin tức Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Công chức phường, xã TP.HCM có thể ký sao y, chứng thực, Bảo vệ thông tin tài chính cá nhân, ngăn chặn lừa đảo… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.9.2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác vận động, tập hợp nhân dân của MTTQ VN và các tổ chức thành viên được triển khai sâu rộng và hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng bền chặt.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.9.2025 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị thành lập đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định bí thư, các phó bí thư Đảng ủy MTTQ VN, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 3.2.2025

Ảnh: TTXVN

Công chức phường, xã TP.HCM có thể ký sao y, chứng thực

Chủ tịch UBND nhiều phường, xã ở TP.HCM đã mạnh dạn ủy quyền cho công chức ký kết quả một số loại hồ sơ, giúp giảm tải công việc giản đơn cho lãnh đạo.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.9.2025 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND P.Gò Vấp, TP.HCM, ủy quyền cho 3 công chức ký hồ sơ sao y, chứng thực chữ ký

Ảnh: Sỹ Đông

Bảo vệ thông tin tài chính cá nhân, ngăn chặn lừa đảo

Ngoài những thông tin về đời tư như tên tuổi, sức khỏe, sinh trắc học… thì thông tin thẻ ngân hàng, tài chính tín dụng hay thông tin về giao dịch chứng khoán, bảo hiểm cũng cần được bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn trục lợi, lừa đảo.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.9.2025 - Ảnh 3.

Bộ Công an đề xuất đưa thông tin tài chính cá nhân vào danh mục dữ liệu nhạy cảm để phòng chống nguy cơ rò rỉ, mua bán trái phép

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Khám phá thêm chủ đề

thông tin tài chính công chức TP.HCM đại đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ thông tin cá nhân sao y chứng thực
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
