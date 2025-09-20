Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.9.2025

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác vận động, tập hợp nhân dân của MTTQ VN và các tổ chức thành viên được triển khai sâu rộng và hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị thành lập đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định bí thư, các phó bí thư Đảng ủy MTTQ VN, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 3.2.2025 Ảnh: TTXVN

Công chức phường, xã TP.HCM có thể ký sao y, chứng thực

Chủ tịch UBND nhiều phường, xã ở TP.HCM đã mạnh dạn ủy quyền cho công chức ký kết quả một số loại hồ sơ, giúp giảm tải công việc giản đơn cho lãnh đạo.

Chủ tịch UBND P.Gò Vấp, TP.HCM, ủy quyền cho 3 công chức ký hồ sơ sao y, chứng thực chữ ký Ảnh: Sỹ Đông

Bảo vệ thông tin tài chính cá nhân, ngăn chặn lừa đảo

Ngoài những thông tin về đời tư như tên tuổi, sức khỏe, sinh trắc học… thì thông tin thẻ ngân hàng, tài chính tín dụng hay thông tin về giao dịch chứng khoán, bảo hiểm cũng cần được bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn trục lợi, lừa đảo.