Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.9.2025

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác vận động, tập hợp nhân dân của MTTQ VN và các tổ chức thành viên được triển khai sâu rộng và hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng bền chặt.
Công chức phường, xã TP.HCM có thể ký sao y, chứng thực
Chủ tịch UBND nhiều phường, xã ở TP.HCM đã mạnh dạn ủy quyền cho công chức ký kết quả một số loại hồ sơ, giúp giảm tải công việc giản đơn cho lãnh đạo.
Bảo vệ thông tin tài chính cá nhân, ngăn chặn lừa đảo
Ngoài những thông tin về đời tư như tên tuổi, sức khỏe, sinh trắc học… thì thông tin thẻ ngân hàng, tài chính tín dụng hay thông tin về giao dịch chứng khoán, bảo hiểm cũng cần được bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn trục lợi, lừa đảo.
