Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2025

Góp ý dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi): Cần áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới

Thời gian qua, dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi) do Bộ Tài chính soạn thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương và giới chuyên gia

Rất nhiều kiến nghị sớm áp dụng mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân ngay từ năm 2025 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM "đang chìm" nhanh thứ 2 thế giới

Tình trạng sụt lún nền đất ở TP.HCM diễn ra liên tục từ năm 1990, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100 cm.

TP.HCM đứng thứ 2 trong số các đô thị “đang chìm” nhanh nhất thế giới, chỉ sau Thiên Tân (Trung Quốc) ẢNH: PHẠM HỮU

Bức xúc vì "môn tự nguyện", liên kết: Vì sao phụ huynh ngại nếu không đăng ký?

Có một thực tế lâu nay là phụ huynh dù không muốn con học các "môn tự nguyện", liên kết trong trường công lập do vấn đề tài chính hoặc còn băn khoăn về chất lượng, nhưng vẫn phải "bấm bụng" đăng ký vì sợ con… bị để ý.