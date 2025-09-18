Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
18/09/2025 03:46 GMT+7

Tin tức Góp ý dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi): Cần áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới; TP.HCM 'đang chìm' nhanh thứ 2 thế giới; Bức xúc vì 'môn tự nguyện', liên kết: Vì sao phụ huynh ngại nếu không đăng ký?… là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.9.2025.

Góp ý dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi): Cần áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới

Thời gian qua, dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi) do Bộ Tài chính soạn thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương và giới chuyên gia

Góp ý cho dự án luật Thuế TNCN và tình trạng sụt lún ở TP . HCM - Ảnh 1.

Rất nhiều kiến nghị sớm áp dụng mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân ngay từ năm 2025

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM "đang chìm" nhanh thứ 2 thế giới

Tình trạng sụt lún nền đất ở TP.HCM diễn ra liên tục từ năm 1990, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100 cm.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2025 - Ảnh 1.

TP.HCM đứng thứ 2 trong số các đô thị “đang chìm” nhanh nhất thế giới, chỉ sau Thiên Tân (Trung Quốc)

ẢNH: PHẠM HỮU

Bức xúc vì "môn tự nguyện", liên kết: Vì sao phụ huynh ngại nếu không đăng ký?

Có một thực tế lâu nay là phụ huynh dù không muốn con học các "môn tự nguyện", liên kết trong trường công lập do vấn đề tài chính hoặc còn băn khoăn về chất lượng, nhưng vẫn phải "bấm bụng" đăng ký vì sợ con… bị để ý.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2025 - Ảnh 2.

Phụ huynh, học sinh băn khoăn về tính tự nguyện và chất lượng của các môn thuộc chương trình liên kết (có tính tiền) xếp xen kẽ vào các môn thuộc Chương trình giáo dục phổ thông

ẢNH: T.N TẠO BẰNG AI

Khám phá thêm chủ đề

Luật Thuế TNCN Giảm trừ gia cảnh TP.HCM môn tự nguyện Báo Thanh Niên sụt lún nền đất
