Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
16/09/2025 03:51 GMT+7

Tin tức Tháo 'rào cản' để phát triển kinh tế tư nhân; Vì sao không phải xã nào ở TP.HCM cũng được chứng thực nhà đất?; Lãi suất điều hành của Mỹ trước 'ngày phán xét'... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.9.2025.

Tháo "rào cản" để phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 15.9 tại Hà Nội đã diễn ra phiên đối thoại cấp bộ Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN 2025, do Hội Doanh nhân trẻ VN tổ chức. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.9.2025 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại phiên đối thoại cấp bộ Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN

ẢNH: TUẤN MINH

Vì sao không phải xã nào ở TP.HCM cũng được chứng thực nhà đất?

Tại TP.HCM (cũ), UBND cấp xã không được chứng thực nhà đất mà phải chuyển qua công chứng; chỉ tại một số nơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) mới được làm. (trang 11)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.9.2025 - Ảnh 2.

UBND cấp xã thuộc khu vực TP.HCM (cũ) không được ủy quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà đất

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãi suất điều hành của Mỹ trước "ngày phán xét"

Dự kiến tuần này, Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức cuộc họp chính sách giữa thách thức và sức ép không nhỏ từ Nhà Trắng về việc cắt giảm lãi suất điều hành - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.9.2025 - Ảnh 3.

Trụ sở của Fed ở Washington D.C

ẢNH: REUTERS

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.9.2025

Tin tức Trưng bày lịch sử hiện đại hút người xem; Thu trăm tỉ từ lộc nhung; Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.9.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.9.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in kinh tế tư nhân Bà Rịa - Vũng Tàu Châu á-thái bình dương chứng thực nhà đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận