Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.9.2025

Tháo "rào cản" để phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 15.9 tại Hà Nội đã diễn ra phiên đối thoại cấp bộ Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN 2025, do Hội Doanh nhân trẻ VN tổ chức. (trang 4)

Các đại biểu tham gia thảo luận tại phiên đối thoại cấp bộ Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN ẢNH: TUẤN MINH

Vì sao không phải xã nào ở TP.HCM cũng được chứng thực nhà đất?

Tại TP.HCM (cũ), UBND cấp xã không được chứng thực nhà đất mà phải chuyển qua công chứng; chỉ tại một số nơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) mới được làm. (trang 11)

UBND cấp xã thuộc khu vực TP.HCM (cũ) không được ủy quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà đất ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãi suất điều hành của Mỹ trước "ngày phán xét"

Dự kiến tuần này, Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức cuộc họp chính sách giữa thách thức và sức ép không nhỏ từ Nhà Trắng về việc cắt giảm lãi suất điều hành - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. (trang 24)