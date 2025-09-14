Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
14/09/2025 05:30 GMT+7

Tin tức Trưng bày lịch sử hiện đại hút người xem; Thu trăm tỉ từ lộc nhung; Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.9.2025.

Trưng bày lịch sử hiện đại hút người xem

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.9.2025- Ảnh 1.

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm tại Hà Nội thu hút hàng triệu lượt khách tham quan

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhu cầu xem những trưng bày lịch sử hiện đại là có thật, qua những con số người xem khổng lồ tại các bảo tàng, các chương trình triển lãm.

Thu trăm tỉ từ lộc nhung

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.9.2025- Ảnh 2.

Con hươu có cặp lộc nhung “khủng”nặng 4,8 kg của gia đình ông Lợi

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Một số hộ dân nuôi hươu ở Hà Tĩnh không chỉ có thu nhập ổn định từ việc bán lộc nhung, mà còn "hái ra tiền" nhờ có con hươu đạt tiêu chuẩn đực giống.

Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.9.2025- Ảnh 3.

Nước Mỹ đang đứng trước nhiều thách thức từ sự chia rẽ sâu sắc

ẢNH: NGÔ MINH TRÍ

Cùng với vụ ám sát ông Charlie Kirk, một số vụ ám sát nói riêng cũng như tình hình bạo lực chính trị gần đây ở Mỹ đang khiến dư luận nước này lo ngại. 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025

Tin tức về Camera giám sát buồng lái: Bước tiến dài bảo đảm an toàn giao thông, Giá vàng và USD đồng loạt giảm, Hacker đang nhắm vào tài khoản cá nhân để lừa tiền… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.9.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in trưng bày Lộc nhung bạo lực chính trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận