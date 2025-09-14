Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.9.2025

Trưng bày lịch sử hiện đại hút người xem
Nhu cầu xem những trưng bày lịch sử hiện đại là có thật, qua những con số người xem khổng lồ tại các bảo tàng, các chương trình triển lãm.
Thu trăm tỉ từ lộc nhung
Một số hộ dân nuôi hươu ở Hà Tĩnh không chỉ có thu nhập ổn định từ việc bán lộc nhung, mà còn "hái ra tiền" nhờ có con hươu đạt tiêu chuẩn đực giống.
Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ
Cùng với vụ ám sát ông Charlie Kirk, một số vụ ám sát nói riêng cũng như tình hình bạo lực chính trị gần đây ở Mỹ đang khiến dư luận nước này lo ngại.
