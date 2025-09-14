Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.9.2025

Trưng bày lịch sử hiện đại hút người xem

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm tại Hà Nội thu hút hàng triệu lượt khách tham quan ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhu cầu xem những trưng bày lịch sử hiện đại là có thật, qua những con số người xem khổng lồ tại các bảo tàng, các chương trình triển lãm.

Thu trăm tỉ từ lộc nhung

Con hươu có cặp lộc nhung “khủng”nặng 4,8 kg của gia đình ông Lợi ẢNH: PHẠM ĐỨC

Một số hộ dân nuôi hươu ở Hà Tĩnh không chỉ có thu nhập ổn định từ việc bán lộc nhung, mà còn "hái ra tiền" nhờ có con hươu đạt tiêu chuẩn đực giống.

Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ

Nước Mỹ đang đứng trước nhiều thách thức từ sự chia rẽ sâu sắc ẢNH: NGÔ MINH TRÍ

Cùng với vụ ám sát ông Charlie Kirk, một số vụ ám sát nói riêng cũng như tình hình bạo lực chính trị gần đây ở Mỹ đang khiến dư luận nước này lo ngại.