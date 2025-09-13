Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
13/09/2025 05:00 GMT+7

Tin tức về Camera giám sát buồng lái: Bước tiến dài bảo đảm an toàn giao thông, Giá vàng và USD đồng loạt giảm, Hacker đang nhắm vào tài khoản cá nhân để lừa tiền… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.9.2025.

Camera giám sát buồng lái: Bước tiến dài bảo đảm an toàn giao thông

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025 - Ảnh 1.

Khi được CSGT yêu cầu kiểm tra, ngoài xuất trình giấy tờ, tài xế còn phải mở thiết bị giám sát hành trình gắn trong buồng lái để cung cấp dữ liệu, hình ảnh

Ảnh: Vũ Phượng

Không chỉ xử phạt trực tiếp, CSGT hiện có thể dựa vào camera và hộp đen để phát hiện vi phạm 24/7. Tài xế khó thoát xử lý nếu có hành vi vi phạm dù không có CSGT tại hiện trường.

Giá vàng và USD đồng loạt giảm

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025 - Ảnh 2.

Vàng miếng SJC giảm giá mạnh

Ảnh: Ngọc Thắng

Giá vàng cũng như USD trượt giảm mạnh những ngày gần đây, khiến thị trường đang ổn định trở lại sau những ngày sốt nóng.

Hacker đang nhắm vào tài khoản cá nhân để lừa tiền

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025 - Ảnh 3.

Hacker hay các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đang hoạt động với những chiêu trò tinh vi

Ảnh: Khang Ka

Mặc dù cơ quan chức năng và báo chí liên tục cảnh báo các chiêu trò lừa đảo để móc túi người dân nhưng không ít nạn nhân vẫn thiếu cảnh giác dẫn đến thiệt hại nặng nề.

