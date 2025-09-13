Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025

Camera giám sát buồng lái: Bước tiến dài bảo đảm an toàn giao thông
Không chỉ xử phạt trực tiếp, CSGT hiện có thể dựa vào camera và hộp đen để phát hiện vi phạm 24/7. Tài xế khó thoát xử lý nếu có hành vi vi phạm dù không có CSGT tại hiện trường.
Giá vàng và USD đồng loạt giảm
Giá vàng cũng như USD trượt giảm mạnh những ngày gần đây, khiến thị trường đang ổn định trở lại sau những ngày sốt nóng.
Hacker đang nhắm vào tài khoản cá nhân để lừa tiền
Mặc dù cơ quan chức năng và báo chí liên tục cảnh báo các chiêu trò lừa đảo để móc túi người dân nhưng không ít nạn nhân vẫn thiếu cảnh giác dẫn đến thiệt hại nặng nề.
