Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.9.2025

Camera giám sát buồng lái: Bước tiến dài bảo đảm an toàn giao thông

Khi được CSGT yêu cầu kiểm tra, ngoài xuất trình giấy tờ, tài xế còn phải mở thiết bị giám sát hành trình gắn trong buồng lái để cung cấp dữ liệu, hình ảnh Ảnh: Vũ Phượng

Không chỉ xử phạt trực tiếp, CSGT hiện có thể dựa vào camera và hộp đen để phát hiện vi phạm 24/7. Tài xế khó thoát xử lý nếu có hành vi vi phạm dù không có CSGT tại hiện trường.

Giá vàng và USD đồng loạt giảm

Vàng miếng SJC giảm giá mạnh Ảnh: Ngọc Thắng

Giá vàng cũng như USD trượt giảm mạnh những ngày gần đây, khiến thị trường đang ổn định trở lại sau những ngày sốt nóng.

Hacker đang nhắm vào tài khoản cá nhân để lừa tiền

Hacker hay các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đang hoạt động với những chiêu trò tinh vi Ảnh: Khang Ka

Mặc dù cơ quan chức năng và báo chí liên tục cảnh báo các chiêu trò lừa đảo để móc túi người dân nhưng không ít nạn nhân vẫn thiếu cảnh giác dẫn đến thiệt hại nặng nề.