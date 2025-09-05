Hành trình 50 năm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành hoạt động của Bảo tàng Lâm Ngô Hoàng Anh cho biết: "Trải qua nửa thế kỷ, bảo tàng luôn khẳng định vị thế của một thiết chế văn hóa hàng đầu quốc gia, vinh dự đón tiếp hàng chục triệu lượt khách. Đặc biệt phục hồi sớm sau đại dịch Covid-19, có ngày bảo tàng đón hơn 10.000 lượt khách, phần lớn là du khách quốc tế, điều đó đã khẳng định sức hấp dẫn vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa của bảo tàng. Nền tảng cho sức hấp dẫn đó là di sản ký ức vô giá với hơn 20.000 tài liệu, hiện vật, phim ảnh vô cùng quý giá".

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật quý giá trong chiến tranh VN Ảnh: QUỲNH TRÂN

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh từng nhận nhiều giải thưởng uy tín: Travellers' Choice Best of the Best 2024 từ TripAdvisor, Top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á, Top 10 bảo tàng tốt nhất thế giới. Hiện Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn chiến lược là Bảo tàng vì hòa bình, chủ động chuyển hóa di sản ký ức thành sức mạnh văn hóa, một kênh ngoại giao nhân dân vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Dịp này, bảo tàng khai mạc trưng bày chuyên đề Ẩm thực Nam bộ thời kháng chiến - một góc nhìn nhân văn về cuộc chiến sinh tồn thầm lặng, nơi những bữa ăn đạm bạc đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, đã nuôi dưỡng ý chí quân và dân ta cho ngày toàn thắng.