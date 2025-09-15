Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.9.2025

Việt Nam chính thức thí điểm thị trường mã hóa

Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ là bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội bứt phá cho việc hình thành và phát triển thị trường tài sản mã hóa tại VN Ảnh: Phát Tiến tạo bằng AI

VN chính thức thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cho phép thành lập sàn giao dịch để nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước tham gia cũng như doanh nghiệp có thể phát hành tài sản mã hóa.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN: Nơi lan tỏa niềm tin và khát vọng hùng cường

Các doanh nhân, chuyên gia và nhà quản lý tham gia đối thoại cấp địa phương ẢNH: BTC

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, mong rằng Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN sẽ trở thành nơi lan tỏa niềm tin và khát vọng hùng cường của đất nước đến từng doanh nhân trẻ.

Bao giờ tầm vóc người VN được cải thiện?

Trẻ em chơi thể thao góp phần cải thiện chiều cao, nâng cao thể lực ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người VN giai đoạn 2011 - 2030 (gọi tắt Đề án 641) được xây dựng từ cách đây 15 năm với mong muốn cải thiện chiều cao của người VN. Tuy nhiên đề án đang rơi vào tình trạng giậm chân tại chỗ bởi nhiều lý do.