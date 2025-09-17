Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
17/09/2025 03:53 GMT+7

Tin tức Đầu tư nhà cho thuê có dễ ăn?; Tiếp tục bức xúc vì 'môn tự nguyện', liên kết; Thế khó cho NATO trước căng thẳng Nga - Ba Lan... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.9.2025.

Đầu tư nhà cho thuê có dễ ăn?

- Ảnh 1.

Người dân vẫn chuộng đầu tư bất động sản dù lợi suất cho thuê thấp hơn gửi tiết kiệm

ẢNH: LÊ NAM

Dù cho thuê nhà mang lại lợi suất thấp hơn gửi tiết kiệm, nhiều người vẫn chọn rót vốn vào phân khúc này. Tâm lý kỳ vọng giá trị tài sản tăng cùng dòng tiền ổn định khiến đầu tư nhà cho thuê chưa bao giờ hết hấp dẫn. 

Tiếp tục bức xúc vì "môn tự nguyện", liên kết

- Ảnh 2.

Phụ huynh TP.HCM đón con giờ tan trường. Tuần đầu tiên sau khai giảng, phụ huynh liên tục phản ánh về những bất hợp lý trong việc xếp thời khóa biểu, giờ tan học...

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đầu năm học 2025 - 2026, câu chuyện quen thuộc của các năm trước tái diễn khi phụ huynh bức xúc với thời khóa biểu của con em xen nhiều "môn tự nguyện", liên kết phải đóng tiền. 

Thế khó cho NATO trước căng thẳng Nga - Ba Lan

- Ảnh 3.

Thủ tướng Donald Tusk phát biểu tại một căn cứ không quân sau vụ UAV Nga xâm nhập không phận Ba Lan

ẢNH: REUTERS

Việc máy bay không người lái của Nga xâm nhập Ba Lan đang khiến cho liên minh NATO đứng trước thế khó. Cụ thể, NATO rơi vào thách thức giữa việc đáp ứng yêu cầu phản ứnh cứng rắn từ các thành viên như Ba Lan với việc không thể để leo thang căng thẳng quân sự với Nga. 

