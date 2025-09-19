Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.9.2025

Trọng dụng nhân tài theo tư duy tích hợp, nhìn từ TP.HCM

UBND TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM để vận hành bộ máy mới sau sáp nhập từ ngày 1.7 ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM mới đây, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh sẽ có sự thay đổi lớn về cán bộ. "Thay đổi lớn" về cán bộ ở TP.HCM không chỉ đối với vấn đề trước mắt là sắp xếp đội ngũ sau khi sáp nhập mà sẽ còn là mô hình trọng dụng nhân tài theo tư duy tích hợp.

Cấp "căn cước công dân" cho từng thửa đất

Tới đây sẽ cấp mã định danh cho từng thửa đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) cho biết, đã có văn bản hướng dẫn các địa phương chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng mã định danh cho từng thửa đất.

Cân nhắc bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ

Trong năm 2025, số thí sinh tuyển vào ĐH bằng phương thức xét học bạ là 42,4%, cao nhất trong 17 phương thức ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bỏ hay tiếp tục dùng phương thức xét tuyển bằng học bạ, có nên khống chế nguyện vọng của thí sinh... là 2 nội dung sẽ được Bộ GD-ĐT thảo luận, thống nhất để sớm ban hành quy định tuyển sinh đại học 2026.