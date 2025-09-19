Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
19/09/2025 04:11 GMT+7

Tin tức Trọng dụng nhân tài theo tư duy tích hợp, nhìn từ TP.HCM; Cấp 'căn cước công dân' cho từng thửa đất; Cân nhắc bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.9.2025.

Trọng dụng nhân tài theo tư duy tích hợp, nhìn từ TP.HCM

- Ảnh 1.

UBND TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM để vận hành bộ máy mới sau sáp nhập từ ngày 1.7

ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM mới đây, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh sẽ có sự thay đổi lớn về cán bộ. "Thay đổi lớn" về cán bộ ở TP.HCM không chỉ đối với vấn đề trước mắt là sắp xếp đội ngũ sau khi sáp nhập mà sẽ còn là mô hình trọng dụng nhân tài theo tư duy tích hợp.

Cấp "căn cước công dân" cho từng thửa đất

- Ảnh 2.

Tới đây sẽ cấp mã định danh cho từng thửa đất

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) cho biết, đã có văn bản hướng dẫn các địa phương chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng mã định danh cho từng thửa đất.

Cân nhắc bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ

- Ảnh 3.

Trong năm 2025, số thí sinh tuyển vào ĐH bằng phương thức xét học bạ là 42,4%, cao nhất trong 17 phương thức

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bỏ hay tiếp tục dùng phương thức xét tuyển bằng học bạ, có nên khống chế nguyện vọng của thí sinh... là 2 nội dung sẽ được Bộ GD-ĐT thảo luận, thống nhất để sớm ban hành quy định tuyển sinh đại học 2026.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.9.2025

Tin tức Góp ý dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi): Cần áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới; TP.HCM 'đang chìm' nhanh thứ 2 thế giới; Bức xúc vì 'môn tự nguyện', liên kết: Vì sao phụ huynh ngại nếu không đăng ký?… là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.9.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Nhân tài Định danh Xét tuyển Báo Thanh Niên xét tuyển bằng học bạ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận