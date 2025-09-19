Ngày 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lo Kok (53 tuổi, ở TP.HCM), Trình Thị Kim Ngọc (43 tuổi), Lê Đức Phước (50 tuổi), Lê Thị Ngọc Thủy (31 tuổi), Phạm Ngọc Hảo (40 tuổi) về tội buôn lậu.

Phá đường dây buôn lậu núp bóng công ty nội thất ở TP.HCM

Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu do đối tượng Lo Kok cầm đầu, núp bóng pháp nhân Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất Khang Minh để thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lo Kok đã thuê người khác đứng tên thành lập công ty, lợi dụng cơ chế thông thoáng về khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái vào đầu tháng 9.2025.

Mặc dù trị giá hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỉ đồng, song các đối tượng khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ (invoice, packing list) để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn, bắt giữ 5 bị can ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai nhiều mũi công tác, tiến hành khám xét nhiều kho hàng ở TP.HCM, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ điều tra. Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng.