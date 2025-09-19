Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Máy bơm chạy hết công suất cứu vườn rau ngập úng ở TP.HCM
Video Thời sự

Trần Kha
19/09/2025 21:28 GMT+7

Cơn mưa lớn chiều tối 18.9.2025 đã khiến hàng ngàn m² đất trồng rau tại xã Vĩnh Lộc, TP.HCM bị ngập sâu, nhiều hộ nông dân chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Phần lớn diện tích rau đã héo úa, khó phục hồi.

Cơn mưa lớn kéo dài chiều tối 18.9 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở TP.HCM, trong đó xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề với hàng ngàn mét vuông đất trồng rau bị ngập sâu.

Đến trưa 19.9, nhiều hộ dân tại khu vực ven đường Rạch Cầu Suối vẫn đang chạy đua với thời gian, huy động máy bơm để hút nước, cố gắng cứu vãn những luống rau bị ngập.

- Ảnh 1.

Vườn rau nhà ông Nam ngập trong nước

ẢNH: TRẦN KHA

Tại hiện trường, các vườn rau trồng cải, mồng tơi, rau dền… của người dân nằm dọc đường Rạch Cầu Suối ngập sâu trong nước. Nhiều luống rau bị héo úa, rũ xuống sau khi nước rút. Ước tính thiệt hại của các hộ dân lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Trần Văn Kiên (ở xã Vĩnh Lộc), chủ một vườn rau khoảng 3.000 m2, cho biết mưa lớn khiến toàn bộ vườn rau của ông bị ngập. Từ tối 18 - 8 giờ sáng 19.9, gia đình ông đã sử dụng các máy bơm để hút nước liên tục. Dù nước đã cơ bản rút cạn, khoảng một nửa diện tích rau của ông Kiên bị thiệt hại, ước tính khoảng 30 triệu đồng.

"Gia đình tôi sống nhờ 3.000 m2 vườn rau này suốt 6 năm qua. Mưa ngập thế này, thiệt hại không nhỏ", ông Kiên chia sẻ.

Cạnh đó, vườn rau 7.000 m2 của ông Nguyễn Văn Thảo cũng chịu thiệt hại nặng nề, với gần 100% diện tích rau bị ngập. Ông Thảo cho biết: "Mưa lớn quá, đến trưa nay, chúng tôi mới bơm nước ra Rạch Cầu Suối để cứu rau, nhưng e là không kịp".

- Ảnh 2.

Người dân huy động máy bơm, bơm nước cứu rau

ẢNH: TRẦN KHA

Theo ông Thảo, dù nước đã rút gần hết, các luống rau bị ngập trước đó đã bắt đầu héo úa khi nắng lên. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng rau, ông Thảo nhận định toàn bộ số rau này phải bỏ đi, và gia đình ông sẽ phải xới đất lại để trồng lứa mới. Thiệt hại của ông Thảo ước tính khoảng 100 triệu đồng.

