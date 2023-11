Công an TP.HCM truy bắt bị can buôn lậu 10 container hàng hóa

Ngày 17.11, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị đang truy bắt đối tượng truy nã Hồ Bá Chẩy (45 tuổi, quê quán Trung Quốc, thường trú tại P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) theo Quyết định truy nã số 566-60 ngày 2.7.2014 liên quan đến vụ án "buôn lậu" xảy ra tại TP.HCM.

Bị can Hồ Bá Chẩy bị truy nã về hành vi buôn lậu CTV

Theo Công an TP.HCM, ngày 2.6.2014, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Bá Chẩy liên quan đến vụ án buôn lậu. Bị can Hồ Bá Chẩy đã có hành vi tổ chức, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt và Công ty TNHH Nhất Minh nhập khẩu một số lượng hàng hóa đặc biệt lớn từ Trung Quốc vào Việt Nam chứa trong 10 container. Bị can Chẩy đã chỉ đạo Lâm Lượng Quang cùng đồng phạm khai báo gian dối, gây thất thu số tiền thuế đặc biệt lớn của nhà nước.

Sau khi biết vụ án đang được Công an TP.HCM điều tra, xử lý thì Hồ Bá Chẩy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bị can Hồ Bá Chẩy có tên thường gọi là Vinh, quê quán Trung Quốc, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở KP.14, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Chỗ ở trước khi bỏ trốn: chung cư Flemington trên đường Lê Đại Hành, P.15, Q.11. Trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 12.2013.

Công an TP.HCM yêu cầu tổ chức, cá nhân phát hiện, bắt được bị can bị truy nã Hồ Bá Chẩy thì báo ngay cho cơ quan này.