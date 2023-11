Công an TP.HCM triệt phá 67 băng nhóm tội phạm

Bộ Công an vừa kiểm tra, đánh giá các mặt công tác và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2023 tại Công an TP.HCM. Đoàn công tác do thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Công an TP.HCM khám phá bắt giữ băng nhóm cho vay tín dụng đen THANH TUYỀN

Tại buổi làm việc, Công an TP.HCM cho biết, 10 tháng đầu năm 2023, Công an TP.HCM đã khám phá 2.779 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 4.729 đối tượng. Công an TP.HCM đã điều tra khám phá 1.276 án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đấu tranh làm tan rã 67 băng nhóm tội phạm, bắt 271 đối tượng. Công an TP.HCM tiếp tục xây dựng kế hoạch đấu tranh 21 băng nhóm, 77 đối tượng.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM hát hiện, đấu tranh 1.214 vụ, 1.270 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và 666 vụ có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Phát hiện, triệt phá 1.853 vụ, 4.021 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Công an thu giữ số lượng lớn tang vật là ma túy, vũ khí cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Theo Công an TP.HCM, tình hình trật tư an toàn xã hội trên địa bàn từ đầu năm 2023 đến nay ổn định. Công an TP.HCM tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đã phát huy tốt vai trò tham mưu triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP.HCM; tập trung mọi nguồn lực triển khai hiệu quả các cao điểm về cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an theo thẩm quyền; công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo và ứng dụng hiệu quả kết quả của Đề án 06 vào công tác công an.

Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Triển khai hiệu quả các kế hoạch kiểm tra xử lý các vi phạm về ô tô chở quá khổ, quá tải, vi phạm về nồng độ cồn. Công an TP.HCM tiếp tục rà soát, xử lý các "lò độ", chế xe. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công an TP. HCM đã đạt được trong 10 tháng qua. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục nỗ lực, cố gắng, sớm khắc phục những khó hăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP.HCM cần tiếp tục quán triệt hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND TP. HCM về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công an TP.HCM thực hiện trọng tâm Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.