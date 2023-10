Công an TP.HCM cảnh báo về các loại ma túy mới

Chiều 27.10, tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 4.6.2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16.8.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP.HCM.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Dự hội nghị có ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo Ban giám đốc Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo công an 6 tỉnh giáp ranh TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo về tình hình phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP.HCM, trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới, phong phú về hình thức, nội dung phù hợp với từng diện đối tượng có nguy cơ cao. Nhiều sở, ngành, địa phương đã quan tâm xây dựng, đánh giá và nhân rộng các mô hình có cách làm hay, hoạt động hiệu quả như mô hình camera giám sát an ninh trật tự, mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, qua 3 năm thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, các cấp, các ngành đã chủ động thực hiện linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên kiểm tra, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Triệt xóa nhiều đường dây tội phạm ma túy

Tại hội nghị, đại tá Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin thời gian qua, số vụ, số đối tượng liên quan đến ma túy bị phát hiện đều tăng. Tính riêng 10 tháng năm 2023, tăng 826 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Cho thấy sự cố gắng nỗ lực của lực lượng chuyên trách trong việc phát hiện, đấu tranh với đường dây tội phạm về ma túy, đồng thời phản ánh tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP.HCM diễn biến hết sức phức tạp.

Đại tá Mai Hoàng nói thêm, tội phạm ma túy đang phức tạp trở lại, đó là sự gia tăng về hoạt động với đường dây vận chuyển ma túy gồm cả heroin và ma túy tổng hợp từ vùng Tam giác vàng đưa về TP.HCM tiêu thụ...

"Bên cạnh tụ điểm phức tạp ma túy truyền thống như con hẻm, bến xe hay công viên… thì tình trạng tổ chức sử dụng ma túy có xu hướng gia tăng tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ nhạy cảm, chung cư, nhà cho thuê cải tạo thành phòng trọ bay lắc", đại tá Mai Hoàng cho biết.

Theo đại tá Mai Hoàng, ma túy tổng hợp chiếm tỷ lệ cao và có sự dịch chuyển từ ma túy truyền thống sang ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử… tấn công vào giới trẻ học đường.

"Thực tế cho thấy các bạn trẻ sử dụng từ lý do rất đơn giản như thấy lạ, thử cho biết, được bạn bè rủ rê… Đây là những vấn đề mới, thách thức không nhỏ cho đấu tranh xử lý ma túy lúc này", đại tá Mai Hoàng nhấn mạnh.

Không để tội phạm ma túy lợi dụng TP.HCM làm nơi sản xuất, trung chuyển ma túy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP.

Ông Hải đề nghị tất cả các ban, ngành, đoàn thể, mà nòng cốt là lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường các mặt công tác, tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động liên quan đến ma túy, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc THANH TUYỀN

"Các đồng chí lãnh đạo các quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Các lực lượng chức năng, như công an, bộ đội biên phòng, hải quan cần tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kiểm soát, phòng ngừa, đặc biệt là ở các cửa khẩu, các địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn tối đa, không để tội phạm ma túy lợi dụng TP.HCM làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy", ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng mong muốn có sự quan tâm, đãi ngộ xứng đáng với lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy mà công an là tuyến đầu vì đây là mặt trận gian khổ, đầy cám dỗ và nguy hiểm.

Tại hội nghị, 49 tập thể và 19 cá nhân được nhận bằng khen của UBND TP vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chương trình hành động 38-CTr/TU về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP.