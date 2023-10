Vụ mua bán khống hóa đơn hơn 4.000 tỉ đồng: Công an TP.HCM đề nghị truy tố 22 bị can

Ngày 23.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế", xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước, đề nghị truy tố 22 bị can. Đường dây này do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện mua bán khống 34.000 hóa đơn trị giá hơn 4.000 tỉ đồng.

Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn CTV

Theo Công an TP.HCM, tháng 3.2023, cơ quan này phát hiện đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Đường dây này do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu phối hợp với Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy và các bị can khác thực hiện. Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bị can Lê Thị Bích Thủy bị bắt giữ tại công an CTV

Sau thời gian điều tra, đầu tháng 3.2023, Công an TP.HCM đã kiểm tra, bắt giữ những người liên quan trong đường dây này.

Khám xét 9 địa điểm tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Công an TP.HCM thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại, rất nhiều hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, giá trị.

Tại Cơ quan CSĐT, những người trong đường dây này khai nhận, từ năm 2018 đến khi bị bắt đã sử dụng CMND, CCCD (của người thân, mua ở tiệm cầm đồ) thành lập nhiều "công ty ma" tại TP.HCM, Đồng Nai. Sau đó, nhóm này thông qua mạng xã hội giới thiệu, chào bán hóa đơn GTGT. Sau khi có khách liên hệ mua thì đường dây này sẽ ghi khống nội dung, giá tiền (theo yêu cầu của khách), mức giá thỏa thuận là 1,5% - 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Con dấu công ty trong đường dây mua bán hóa đơn bị công an thu giữ C.T.V

Theo Công an TP.HCM, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã chỉ đạo, sắp xếp đường dây mua bán hóa đơn khống, phân công nhiệm vụ cho các mắt xích. Nhóm này đã thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng và gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước với số tiền rất lớn.

Công an xác định, từ tháng 4.2017 đến tháng 3.2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã sử dụng 41 công ty "ma" để mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh trên cả nước, tổng trị giá trị hơn 4.000 tỉ đồng.

Từ tháng 3 - 6.2023, Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can. Trong đó, 3 bị can gồm: Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". 9 bị can gồm: Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn". Trong đó, bị can Đỗ Thị Cát Trinh là cựu cán bộ thuế Q.Tân Bình (TP.HCM).

Mở rộng điều tra, liên quan đến đến doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngày 20.9, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai về tội "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.