Giới hạn tuổi lực lượng an ninh, trật tự cơ sở dưới 70, tốt nghiệp THCS

Sáng 15.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

UBND xã quản lý, chỉ đạo, điều hành

Báo cáo một số nội dung lớn của dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, một số ý kiến đề nghị làm rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của UBND cùng cấp và sự phân công, hướng dẫn, kiểm tra của công an xã.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới GIA HÂN

Ông Tới cho hay, cơ quan thẩm tra thấy rằng, ý kiến của đại biểu là rất xác đáng. Do đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đã chỉnh lý quy định để xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo "toàn diện" của cấp ủy Đảng, sự quản lý, "chỉ đạo, điều hành" của UBND cấp xã.

Về tiêu chuẩn tuyển chọn lực lượng, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định độ tuổi tối đa để bảo đảm điều kiện sức khỏe thực hiện nhiệm vụ. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về tiêu chuẩn văn hóa để bảo đảm tính khả thi.

Về vấn đề này, ông Tới cho biết, cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý để quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi. Trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch UBND cấp xã quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã.

Cạnh đó, dự thảo luật cũng chỉnh lý quy định trình độ văn hóa là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.

Vẫn theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, có một số ý kiến băn khoăn về việc khi luật này được ban hành thì có thể làm tăng biên chế và chi ngân sách nhà nước. Do đó, cần phải tính toán kỹ lưỡng và hoàn thiện các quy định có liên quan của dự thảo luật nhằm bảo đảm cân đối nguồn lực, bao gồm cả tài chính, cơ sở vật chất và con người.

Giải trình vấn đề này, ông Tới cho biết, sau khi có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có Báo cáo số 518 ngày 6.10 đánh giá tác động về biên chế, kinh phí và điều kiện bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, báo cáo của Chính phủ, với việc hình thành Tổ bảo vệ an ninh trật tự và dự tính kinh phí thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay.

"Tại cuộc họp 17 giờ 30 ngày 1.11, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội đồng ý với nội dung Chỉnh phủ giải trình", ông Tới cho biết.

Không làm tăng ngân sách đảm bảo

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp GIA HÂN

Lưu ý một số nội dung cần nhấn mạnh trong tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân, để hỗ trợ công an cấp xã và giúp cho UBND cùng cấp trong bảo đảm an ninh trật tự.

"Tính chất tự nguyện tham gia nhưng là tổ chức do chính quyền thành lập", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cạnh đó, về nguyên tắc tổ chức hoạt động, theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo luật cũng đã tiếp thu ý kiến đại biểu để chỉnh lý câu chữ theo hướng đây là một tổ chức chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và quản lý chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã và hướng dẫn, phân công của công an xã. Quan hệ giữa lực lượng an ninh trật tự cơ sở với đoàn thể, tổ chức quần chúng là quan hệ phối hợp.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là mô hình do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của quần chúng, hoạt động theo nguyên tắc dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền.

Ông Phương cũng khẳng định, về việc bảo đảm điều kiện kinh phí, so với mức chi trả hiện hành là không làm tăng thêm về ngân sách. Việc tăng thêm sau này có thể do địa phương quy định để đảm bảo cao nhất yêu cầu về an ninh trật tự tại mỗi địa phương, tùy theo tình hình thực tế.