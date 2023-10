Đề nghị giới hạn độ tuổi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Theo đề xuất của Bộ Công an, bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và tổ trưởng, tổ phó dân phòng sẽ được kiện toàn, thống nhất thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.