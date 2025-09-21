Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
21/09/2025 05:00 GMT+7

Tin tức Hồi sinh đô thị sông nước; Đưa dừa thành ngành công nghiệp tỉ USD; Thấy gì từ cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.9.2025.

Hồi sinh đô thị sông nước

Ghe thuyền chật sông, ngày đêm đi lại không ngớt - ký ức của người Sài Gòn hàng trăm năm trước đã gắn liền với thuyền bè sông nước, nơi những bến đò ngang xuôi ngược tấp nập sáng đêm. Dần dà, đô thị phát triển, đường nối cầu, cầu nối sông, những tuyến đò ngang chỉ còn lại trong hoài niệm. Song, vẫn còn một hồn đô thị sông nước đang chờ được hồi sinh giữa thành phố hoa lệ.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.9.2025 - Ảnh 1.

Đường thủy đóng vai trò quan trọng đối với giao thông TP.HCM. Trong ảnh: bến phà Cát Lái, TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đưa dừa thành ngành công nghiệp tỉ USD

Trái dừa, sản phẩm thân thuộc với mọi người dân VN từ thuở nào giờ đã trở thành ngành hàng tỉ USD nhờ tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực từ nước giải khát, thực phẩm đến dược phẩm và thậm chí là mỹ phẩm.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.9.2025 - Ảnh 2.

Những vườn dừa bên bờ ao ngày nào giờ được phát triển thành các vùng chuyên canh phục vụ cho một ngành công nghiệp tỉ USD

ẢNH: BẮC BÌNH

Thấy gì từ cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm trực tiếp với ông Tập Cận Bình - Chủ tịch nước Trung Quốc, và kết quả được cho tích cực nhưng liệu đã đạt đột phá? 

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.9.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong lần gặp nhau hồi năm 2019

ẢNH: REUTERS

 

