Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.9.2025

Cầu nối giữa Đảng và nhân dân

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội Ảnh: Tuấn Minh

Ngày 22.9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

Định giá đất gỡ mãi vẫn tắc

Tập đoàn Lotte xin trả lại dự án Eco Smart City ẢNH: ĐÌNH SƠN

Doanh nghiệp ngoại xin trả lại dự án vì vướng định giá đất; TP.HCM cũng mới có văn bản gửi Trung ương xin cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong định giá đất cho 100 dự án bất động sản. Có thể thấy, vấn đề định giá đất gỡ mãi mấy năm nay nhưng vẫn là nút thắt khiến hàng loạt dự án đình trệ, dở dang.

Israel và cái giá phải trả

Xe tăng Israel triển khai sát biên giới Gaza (ảnh chụp ngày 16.9) ẢNH: REUTERS

Sau gần 2 năm bùng phát xung đột, Israel thực thi chiến lược an ninh mới đã giúp cho nước này chiếm ưu thế lớn, làm suy yếu đối thủ mạnh mẽ, nhưng hành động quá tay nên đang phải gánh chịu thiệt hại về chính trị.