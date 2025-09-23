Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
23/09/2025 03:52 GMT+7

Tin tức Cầu nối giữa Đảng và nhân dân; Định giá đất gỡ mãi vẫn tắc; Israel và cái giá phải trả... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.9.2025.

Cầu nối giữa Đảng và nhân dân

- Ảnh 1.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Ảnh: Tuấn Minh

Ngày 22.9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN. 

Định giá đất gỡ mãi vẫn tắc

- Ảnh 2.

Tập đoàn Lotte xin trả lại dự án Eco Smart City

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Doanh nghiệp ngoại xin trả lại dự án vì vướng định giá đất; TP.HCM cũng mới có văn bản gửi Trung ương xin cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong định giá đất cho 100 dự án bất động sản. Có thể thấy, vấn đề định giá đất gỡ mãi mấy năm nay nhưng vẫn là nút thắt khiến hàng loạt dự án đình trệ, dở dang.

Israel và cái giá phải trả

- Ảnh 3.

Xe tăng Israel triển khai sát biên giới Gaza (ảnh chụp ngày 16.9)

ẢNH: REUTERS

Sau gần 2 năm bùng phát xung đột, Israel thực thi chiến lược an ninh mới đã giúp cho nước này chiếm ưu thế lớn, làm suy yếu đối thủ mạnh mẽ, nhưng hành động quá tay nên đang phải gánh chịu thiệt hại về chính trị.

