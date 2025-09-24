Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.9.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
24/09/2025 03:44 GMT+7

Tin tức Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân; Tìm giải pháp đưa TP.HCM về thời chuộng xe đạp; Đấu trí với voi rừng bằng hàng rào điện... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.9.2025.

Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 23.9.2025

ẢNH: TUẤN MINH

Sáng 23.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể đại hội.

Tìm giải pháp đưa TP.HCM về thời chuộng xe đạp

- Ảnh 2.

TP.HCM vẫn chưa xây dựng được hệ thống xe đạp công cộng đủ hấp dẫn người dân

ẢNH: HÀ MAI

TP.HCM đang chuẩn bị thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên với mục tiêu thúc đẩy giao thông xanh, giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Đấu trí với voi rừng bằng hàng rào điện

- Ảnh 3.

Đàn voi rừng ở Đồng Nai hiện tại có 27 con

ẢNH: HK

Từ khi Đồng Nai cho xây dựng hàng rào điện tử, những cuộc "đối đầu" giữa voi rừng và người dân gần như không còn xảy ra. Đàn voi được bảo vệ và sinh trưởng, nhưng lại xuất hiện những cuộc đấu trí mới giữa voi với kiểm lâm.

Khám phá thêm chủ đề

lòng dân xe đạp TP.HCM Voi rừng Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên
Xem thêm bình luận