Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.9.2025

Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân
Sáng 23.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể đại hội.
Tìm giải pháp đưa TP.HCM về thời chuộng xe đạp
TP.HCM đang chuẩn bị thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên với mục tiêu thúc đẩy giao thông xanh, giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
Đấu trí với voi rừng bằng hàng rào điện
Từ khi Đồng Nai cho xây dựng hàng rào điện tử, những cuộc "đối đầu" giữa voi rừng và người dân gần như không còn xảy ra. Đàn voi được bảo vệ và sinh trưởng, nhưng lại xuất hiện những cuộc đấu trí mới giữa voi với kiểm lâm.
