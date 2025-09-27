Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.9.2025

Chuẩn bị lộ trình thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định như năm 2025 với một vài điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Học sinh lớp 12 năm nay sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, dự kiến trong 2 ngày 11 và 12.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

Bão Bualoi rất mạnh sắp đổ bộ vào nước ta

Tối qua (26.9), bão Bualoi tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10, đạt cường độ cấp 12 - 13, là cấp bão rất mạnh. Trước khi vào đất liền, bão sẽ gây mưa vừa, mưa to cho TP.HCM và khu vực Nam bộ trong những ngày cuối tuần.

Do ảnh hưởng của bão số 10, TP.HCM và Nam bộ nói chung đón đợt mưa to kéo dài đến ngày 30.9 ẢNH: PHẠM HỮU

Malaysia bị FIFA phạt nặng, nguy cơ bị xử thua VN 0-3

Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã giả mạo giấy tờ, gian lận trong việc nhập quốc tịch cho 7 cầu thủ và ra quyết định phạt nặng.