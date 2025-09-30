Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.9.2025

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão

Nhà hàng của ông Quân trong Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) bị bão số 10 giật sập hoàn toàn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đêm 28 rạng sáng 29.9, bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và quần thảo nhiều giờ với sức gió khủng khiếp đã khiến các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại rất nặng nề. (trang 4)

Ngăn chặn hàng ngàn tỉ đồng giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát hiện, ngăn chặn tài khoản lừa đảo ẢNH: NGỌC THẮNG

Ứng dụng chức năng cảnh báo sớm, hệ thống giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận tại các ngân hàng đã ngăn chặn được nhiều giao dịch hàng ngàn tỉ đồng. (trang 6)

Cá cược thể thao không chỉ để cho vui

Giải quốc tế như vòng loại U.23 châu Á nếu được tổ chức tại VN sau này sẽ không được phép đặt cược ẢNH: MINH TÚ

Chuyện cá cược thể thao bây giờ đã phổ biến khắp thế giới, nhưng từng quốc gia đều có những quy định rất chặt chẽ và phù hợp với đặc thù quốc gia mình. VN cũng phải vậy. (trang 20)